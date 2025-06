(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa.

Conflitto Israele-Iran, Pacifico: la pace non si garantisce con le aggressioni armate.

14 giugno 2025

Mentre si moltiplicano le richieste di pace e le delegazioni di 54 Stati con 5000 partecipanti, 200 adesioni solo dall’Italia, si sono organizzate per dare sostegno ai cittadini di Gaza, un altro conflitto si è aperto, ancora nel quadrante medio orientale, tra Israele e Iran. Solo poche ore fa il ministro Tajani aveva dichiarato di non poter garantire assistenza ai nostri connazionali per la March to Gaza, che doveva arrivare in bus a Al- Arish nella penisola del Sinai e poi a piedi per tre giorni fino a Rafah. A questa notizia sconcertante si è aggiunta la dichiarazione ancora più inquietante che riguarda il riconoscimento della inevitabilità del bombardamento di Israele sullo Stato Islamico dell’Iran. Si delinea così nella pratica una condizione non di neutralità ma di difesa d’Israele. Non si capisce con queste premesse come possa la nostra diplomazia arrivare ad una de-escalation se si giustifica l’intervento militare di Nethanyahu e se la presidente del Consiglio non si appella all’UE e alle Nazioni Unite per garantire la pace. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.