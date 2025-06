(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 VARCHI (FDI): “CON LUIGI SBARRA AL SUD, COMPETENZA E VISIONE AL SERVIZIO DEL MEZZOGIORNO”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Luigi Sbarra, nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per il Sud.Una scelta che riconosce e premia il profilo autorevole e la lunga carriera di Sbarra al servizio del lavoro, della coesione sociale e dello sviluppo della Nazione. Una garanzia per affrontare con competenza e visione le sfide strategiche per il rilancio del Sud”. Così il deputato segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, responsabile di Fratelli d’Italia per le Politiche del Mezzogiorno.

