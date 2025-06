(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

protezione civile: domani riprendono i gemellaggi di antincendio boschivo

C agliari, 13/06/2025

Domani, a Sant’Andrea Frius, prende il via il progetto “Gemellaggi Antincendio Boschivo” edizione 2025, promosso e coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile regionale in collaborazione con le Regioni e le Organizzazioni di Volontariato. L’obiettivo è quello di rafforzare le strutture operative destinate alle attività di vigilanza e lotta attiva agli incendi boschivi.

“I Gemellaggi AIB, oltre a rappresentare una grande dimostrazione di solidarietà da parte delle Regioni meno colpite dagli incendi boschivi durante la stagione estiva, sono un’importante occasione sia di confronto e scambio di buone pratiche. Rappresentano anche un’opportunità di crescita professionale e personale tra tutti i partecipanti. Lo dimostra il fatto che molti volontari hanno scelto di tornare in Sardegna anche quest’anno”. Lo dichiara l’assessora della Difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, che domani presenterà il progetto insieme al Direttore Generale della protezione civile, Mauro Merella in occasione della giornata di debriefing Campagna AIB 2024 e briefing Campagna AIB 2025 che si terrà domenica 15 giugno ad Abbasanta.

La Regione Sardegna, ormai alla terza edizione dopo il riavvio del progetto del 2023, questa estate ospiterà oltre 200 volontari specializzati nell’Antincendio Boschivo provenienti da Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Saranno 15 i Campi Base attivi per questa edizione, dislocati in tutta la Sardegna, di modo che i volontari gemellati con quelli della Regione possano essere di supporto a Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, Forestas e Compagnie Barracellari nel coprire i territori più critici durante la parte più intensa della Campagna AIB.

Oltre a quello di Sant’Andrea Frius, che sarà attivo dal 14 giugno al 17 agosto a cura dell’Organizzazione di Volontariato S.A.F, gli altri Campi Base sono previsti a:

* · Senorbì – dal 15 al 30 giugno – a cura di Sant’Isidoro O.d.V.

* · Sinnai – dal 15 al 22 giugno – a cura di VAB Sinnai Sarda Ambiente

* · Sinnai – dal 15 giugno al 23 agosto – a cura di Ma.Si.Se.

* · Bonorva – dal 21 al 28 giugno – a cura di Elighe

* · Santa Teresa di Gallura – dal 29 giugno al 5 luglio – a cura di Santu Pascali

* · Santu Lussurgiu – dal 12 al 19 luglio – a cura di Protezione Civile Santu Lussurgiu O.d.V.

* · Santa Teresa di Gallura – dal 13 al 27 luglio – a cura di Confraternita Misericordia S.T.G

* · Tempio Pausania – dal 26 luglio al 16 agosto – a cura di A.V.P.C. Alta Gallura

* · Assemini – dal 2 al 9 agosto – a cura di Nucleo Operativo Orsa Assemini O.d.V

* · Isili – dal 2 al 9 agosto – a cura di Protezione Civile Sarcidano Isili

* · Villaputzu – dal 3 al 9 agosto – a cura di A.V.O.C.C. Villaputzu

* · Golfo Aranci – dal 3 al 9 agosto – a cura di Gruppo Protezione Civile Monte Ruju

* · Villacidro – dal 4 al 17 agosto – a cura di A.V.S.A.V. Villacidro

* · Bauladu – dal 23 al 31 agosto – a cura di Oristano Soccorso

La principale novità di quest’anno è che il territorio presidiato con il supporto dei volontari lombardi e friulani è più ampio rispetto a quello dell’anno scorso, non solo in termini di spazio ma anche di tempo, si parte infatti il 14 giugno e si chiude il 31 agosto.

