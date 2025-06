(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 FDI, IAIA(FDI): ATTENZIONE GOVERNO MELONI AL SUD

“Per il governo Meloni il lavoro è uno dei temi principali per il quale è costantemente impegnato. I risultati, non a caso, diffusi proprio dall’Istat in questi giorni, sono sotto gli occhi di tutti: la disoccupazione è ai minimi storici, l’occupazione cresce, soprattutto tra i giovani, e in particolare quella femminile, con le tante misure pensate per le mamme lavoratrici. Attenzione particolare al rilancio del sud, che per Fratelli d’Italia è centrale nella strategia di rilancio dell’economia nazionale, attraverso misure come la ZES unica, che contribuiscono allo sviluppo del territorio grazie alle tante imprese che vengono qui ad investire, contribuendo alla crescita dell’occupazione e della produzione”. Così Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia a margine dell’evento organizzato dai gruppi parlamentari di FdI in corso a Lecce “Spazio lavoro- L’Italia riparte da imprese e lavoratori.

