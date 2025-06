AOU SASSARI – Visite ambulatoriali: dall’Aou prestazioni ad alta complessità – Dall’Azienda di viale San Pietro l’invito ai cittadini a rispettare le prenotazioni

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

*NOTA STAMPA*

*Visite ambulatoriali: dall’Aou prestazioni ad alta complessità*

*Dall’Azienda di viale San Pietro l’invito ai cittadini a rispettare le

prenotazioni: «Se non potete presentarvi alla visita, comunicate la

disdetta al Cup e date a un utente l’opportunità di una visita in tempi più

rapidi»*

Sassari 13 giugno 2025 – Immaginiamo di *prenotare una visita specialistica* e

di* non poterci andare*: quel posto resta vuoto, mentre un altro paziente

resta in lista d’attesa. *Basterebbe una telefonata al Cup *per

trasformare un’assenza in un’opportunità concreta per un altro utente.

È l’invito dell’*Azienda ospedaliero universitaria *di Sassari che,

riconosciuta come centro *Hub* di secondo livello per il Nord Sardegna,

eroga ai cittadini *prestazioni di alta complessità*. Attraverso le sue

strutture si rivolge *primariamente* a pazienti ricoverati, ingressi del

Pronto Soccorso, utenti in regime di pre-ricovero e dimissione protetta,

*nonché* a cittadini seguiti in day hospital e inseriti in percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (*Pdta, Breast unit*). A queste si

aggiungono ancora le prestazioni destinate alla *specialistica

ambulatoriale aziendale* e ai pazienti con prescrizione da eseguire entro

72 ore o 10 giorni, tra cui numerosi pazienti oncologici. L’obiettivo è

aumentare il turnover dei pazienti ricoverati che, superata la fase acuta,

potranno fare poi riferimento alle strutture territoriali.

Ma attraverso le sue strutture dedica anche *prestazioni annuali* alle

visite in *regime ambulatoriale esterno*, prenotabili tramite il *Centro

unico di prenotazione regionale* (Cup).

Tra queste strutture figura anche quella di *Scienze radiologiche,

interventistiche e d’urgenza*, diretta dal professor *Salvatore Masala*.

*La struttura* complessa di Radiologia *è distribuita* tra le Cliniche di

viale San Pietro, il Palazzo Clemente e il Santissima Annunziata ed eroga

ogni anno migliaia di prestazioni radiologiche di alta e altissima

complessità, sfiorando i 140.000 esami. Alle attività ambulatoriali

esterne dedica circa il 30 per cento del totale erogato annualmente.

*Nell’ultimo anno*, su 38.688 prestazioni pianificate, 1.062 non si sono

svolte per mancata disdetta, lasciando spazi inutilizzati e ritardando

esami essenziali.

«Basta veramente poco, una telefonata al Cup consente di liberare un posto

e assegnarlo a chi ne ha bisogno», afferma il professor *Salvatore Masala*.

Ogni mese, la struttura rivede la propria capacità operativa per assicurare

un calendario distribuito lungo tutto l’anno e adattarsi ai picchi di

richieste. La Radiologia dell’Aou di Sassari si avvale di tecnologie di

ultima generazione ed in particolare la *TC Photon Counting* al Palazzo

Clemente, l’unica apparecchiatura presente in Italia in una struttura

pubblica .

Recenti linee guida regionali approvate dalla Giunta Todde miglioreranno *il