(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Sud, Messina (FdI): “Buon lavoro a Luigi Sbarra, governo Meloni continua nel rilancio del Mezzogiorno”

“Congratulazioni a Luigi Sbarra per l’importante incarico di sottosegretario al Sud. La sua nomina rappresenta un segnale concreto della volontà del governo di dare continuità a una strategia di rilancio per il Mezzogiorno, che in questi mesi ha dimostrato grande capacità di crescita. Come parlamentare siciliano, guardo con fiducia a questo nuovo percorso, certo che potrà contribuire a rafforzare l’occupazione e lo sviluppo della nostra terra.” Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Manlio Messina.

