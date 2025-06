(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Sud, Ciancitto (FdI): “Buon lavoro a Sbarra, ancora una volta governo Meloni rafforza politiche Mezzogiorno”

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Luigi Sbarra per la nomina a sottosegretario con delega al Sud. Una scelta che conferma l’impegno del governo Meloni nel rafforzare le politiche di crescita e sviluppo per il Mezzogiorno. Come deputato siciliano, sono entusiasta per questa nomina che rafforza l’attenzione sulle esigenze del nostro territorio. Siamo pronti a lavorare in sinergia per cogliere ogni opportunità a favore dei cittadini siciliani.” Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.

