(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Sud, Cerreto (FdI): “Con Sbarra Sottosegretario, Governo Meloni rafforza crescita Mezzogiorno

“Da deputato campano, orgogliosamente figlio del Sud, non posso che complimentarmi per l’ottima scelta di Luigi Sbarra per la nomina a sottosegretario con delega al Sud. Ancora una volta il Governo Meloni preme l’accelleratore sul Mezzogiorno che finalmente diventa protagonista del rilancio della Nazione. A Sbarra gli auguri di buon lavoro e sono certo che con la sua determinazione sarà dare lustro al Sud che merita di essere considerato per tutto ciò che rappresenta.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.

