(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Gaza. Grimaldi (Avs): Pressione si alza su contestazioni ma non su governo

Israele che minaccia e resta impunito

Le minacce di Israele sui manifestanti pacifisti e pacifici sono una

dichiarazione di guerra contro l’Europa e i diritti sociali e civili. E le

conseguenze le abbiamo viste nella reazione del regime egiziano: attivisti

pacifici provenienti da 54 Paesi fermati, controllati, maltrattati, privati

dei documenti, prelevati anche dagli alberghi e deportati. Tra loro tanti

italiani. A molti di loro l’Egitto sta impedendo di entrare al Cairo e

partecipare alla Global March per Gaza. All’aeroporto della capitale

egiziana militari armati delimitano le file degli europei facendo sedere

tutti per terra, controllano anche turisti, con telecamere riprendono i

volti di tutti quelli che escono dallo scalo.

Lo afferma Marco Grimaldi di Avs.

Prima l’atto di pirateria contro la Freedom Flotilla, poi la Global March:

con continue violazioni del diritto internazionale e dei diritti

individuali – prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi – si alza

la pressione solo sulle contestazioni ma il Governo criminale di Israele,

che ora paventa di colpire anche l’Iran, rimane impunito.

La Farnesina si attivi per i cittadini italiani coinvolti e soprattutto

spieghi al governo di Israele – conclude Grimaldi – che non è padrone del

Medio Oriente, tantomeno di Gaza.

Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 12 giugno 2025

