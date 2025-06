(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 EDITORIA. DE CORATO (FDI): LUNGA VITA A LIBERO E AUGURI PER IL SUO 25ESIMO COMPLEANNO

“Voglio augurare a Libero, che compie 25 anni, una lunga vita. Uno dei quotidiani che sfoglio tra i primi al mattino e che con la sua informazione indipendente, autorevole, forte, mi consente di affrontare la giornata politica con una consapevolezza e una conoscenza diversa delle cose. Nel panorama desolante di tanta parte dell’editoria italiana, Libero, sia nella versione cartacea che in quella online, è una delle fonti più importanti per sapere quello che accade in Italia e nel mondo. Per questo mi complimento con il direttore Mario Sechi, i bravissimi giornalisti della redazione, i tecnici, i poligrafici, gli amministrativi e tutte le persone che lavorano per il giornale, e spero che continuino a fare informazione libera e indipendente”. Lo ha detto il deputato milanese di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato.

