Comunicato Stampa – arrestato 20enne di misilmeri.doc

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 12 giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E GUIDA SENZA PATENTE:

ARRESTATO 20ENNE MISILMERESE

I Carabinieri della Stazione di Villabate hanno arrestato un giovane di 20 anni, residente a

Misilmeri e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un normale servizio di pattugliamento e controllo del territorio, i militari hanno intimato

l’alt a un’autovettura condotta dal giovane per procedere a un controllo dei documenti di guida e di

circolazione.

L’automobilista, invece di fermarsi, ha accelerato repentinamente dando inizio a un pericoloso

inseguimento per le vie cittadine. Nel tentativo di fuggire ai militari, il 20enne ha urtato diverse auto

regolarmente parcheggiate, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti e causando danni a beni

privati.

Raggiunto e bloccato dai Carabinieri, l’indagato è risultato privo di patente di guida mai conseguita

e, il veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa.

I militari stanno proseguendo gli accertamenti per individuare i proprietari dei veicoli danneggiati

durante la fuga.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto, applicando

al 20enne la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur

gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.