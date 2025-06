(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 Governo – Fisco. Fratoianni (Avs), Meloni può continuare ad esibirsi nei

convegni a reti unificate, ma la realtà è un’altra. La riforma fiscale

della destra fa pagare più soldi ai lavoratori. È ora che restituiscano i

soldi ai cittadini

Appena ieri Meloni si era esibita nell’ennesimo show di propaganda sugli

stipendi, ma stamattina l’ufficio parlamentare di bilancio ha smontato le

sue menzogne. Infatti, come denunciamo da mesi, la pessima riforma fiscale

della destra finirà alla fine per far pagare ai lavoratori dipendenti 370

milioni di euro in più di tasse a causa del fiscal drag. Insomma, una

truffa.

Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

La presidente del consiglio Meloni può continuare pure ad esibirsi

all’infinito a tutti i convegni e a reti unificate sulle tv – prosegue il

leader di SI – vantandosi che le tasse stanno diminuendo, ma i numeri sono

impietosi e smontano qualunque artifizio propagandistico. C’è poco da

fare: il sistema fiscale progettato dalla destra ha come risultato

l’erosione degli stipendi della maggioranza degli italiani. Questa è la

realtà che vivono milioni di famiglie e a cui la destra non intende dare

risposte.

Nelle settimane scorse – aggiunge Fratoianni – avevamo appunto presentato

un’interrogazione al governo, naturalmente ancora attendiamo una risposta.

Le chiacchere stanno a zero. Ci sono solo due cose da fare: restituire i

soldi ai cittadini e salvare i loro stipendi. Noi sappiamo come fare.

Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 11 giugno 2025

