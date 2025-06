(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 Marco Fontana

Responsabile Comunicazione

Forza Italia Coordinamento Regionale Piemonte

Comunicato Stampa

*FAVA (FI): AUDIZIONE CON RFI E TRENITALIA. INSTAURATO UN DIALOGO

IMPORTANTE PER IL TERRITORIO*

Si è tenuta nella mattinata odierna, mercoledì 11 giugno, in seconda

commissione presieduta dal Consigliere di Forza Italia Mauro Fava,

l’audizione di RFI e di TRENITALIA per un aggiornamento sullo stato di

avanzamento delle infrastrutture ferroviarie e sul servizio di trasporto

ferroviario di competenza.

Presenti i responsabili e direttori di RFI e di TRENITALIA che hanno

risposto alle tante domande inviate nelle settimane scorse dai commissari,

instaurando un dialogo semplice e costruttivo.

Tra i tanti temi affrontati riguardo anche al trasporto pubblico

canavesano, come la linea ferroviaria Sfm1 Rivarolo Chieri, Sfm4

Germagnano-Ciriè-Aereoporto-Torino-Alba e Sfm7

Ciriè-Aereoporto-Torino-Fossano, che proprio in questi giorni vedranno

un’interruzione del servizio per il potenziamento infrastrutturale. Per

ovviare alla cancellazione dei convogli sarà istituito un servizio

sostitutivo con autobus su tutti i tratti coinvolti. Lente d’ingrandimento

anche sulla situazione dei lavori dell’elettrificazione della tratta

Rivarolo Canavese – Pont: essi stanno procedendo celermente e si confida

che la consegna dell’opera avvenga nei tempi stabiliti.

Risposte, riguardo alle soppressioni, ritardi, e carente comunicazione,

sono arrivate da parte di Trenitalia e RFI: da inizio anno e, sino al 31

maggio 2025, sono stati soppressi 7544 treni, il 3,3% di soppressioni

totali, rese necessarie per resettare i sistemi per evitare di propagare i

ritardi sui treni successivi; 163 sono stati i treni che sono stati

garantiti in caso di sciopero per il rinnovo contrattuale. Per quanto

riguarda i ritardi, il 90,44%, sono stati contenuti nei 5 minuti mentre per

quanto riguarda la comunicazione, entro fine anno, sarà implementata la

tecnologia per avere comunicazioni sempre più puntuali.

Focus importante è stato anche quello della sicurezza; i vertici di

Trenitalia hanno voluto rimarcare il fatto che tanto si è già posto in

essere e tanto verrà ancora fatto per migliorare la sicurezza, con una

mancata evidenza di incremento di aggressioni rispetto all’anno precedente;

è nato il Gruppo FS Security che si occupa di sicurezza con investimenti

per la tutela dei passeggeri, del patrimonio infrastrutturale e del

personale; è stato promosso un protocollo di collaborazione tra FS e gli

enti preposti, come il Ministero dell’Interno, un servizio di monitoraggio

immagini con controllo di Polfer e in futuro di guardie giurate apposite

oltre ad aver preso in considerazione un sistema di intelligenza

artificiale.

“Come Presidente della II Commissione sono soddisfatto di questo dialogo

instaurato tra i vertici di Trenitalia e RFI con il consiglio regionale

soprattutto per fare il punto su tutte le criticità che i cittadini e i

pendolari si trovano a dover affrontare tutti i giorni. Queste

interlocuzioni sono utili sia per noi consiglieri che per Trenitalia e RFI

per tenere sotto controllo le tematiche di maggiore importanza” ha

commentato il Presidente Fava.