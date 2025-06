(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicato del 11/06/2025, ore 20:40

Consiglio

Cerimonia della Seduta congiunta: inaugurata la “panchina dell’incontro”

**“Un segno che ricorda lo stare insieme nel dialogo” così il presidente Schuler riferendosi alla panchina del Dreier Landtag inaugurata nell’ambito della cerimonia ai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Starà vicino all’albizia piantata in occasione dell’ultima Seduta congiunta a Merano, nel 2019. **

La consegna della “panchina dell’incontro” quale simbolo della vicinanza tra i tre Consigli provinciali di Bolzano, del Tirolo e di Trento è stata al centro della cerimonia inaugurale della 16a Seduta congiunta, ospitata questa sera a Castel Trauttmansdorff, cui hanno partecipato consiglieri e consigliere di tutte e tre le Assemblee. La panchina è stata posta vicino all’albizia piantata in occasione del Dreier Landtag 2019 dagli allora presidenti Sonja Ledl-Rossmann, Josef Noggler e Walter Kaswalder all’insegna del motto “crescere insieme”.

“Sei anni fa abbiamo piantato un albero, quale segno di vitalità che è anche un incarico per noi politici e per le nostre province: oggi inauguriamo la panchina dell’incontro, che pure è un segno che resta nel tempo. È simbolo dello stare insieme, di un dialogo che permette la crescita”, così ha detto il presidente Arnold Schuler, prendendo poi posto sulla panchina insieme alla presidente del Landtag tirolese Sonja Ledl-Rossmann e al presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento Claudio Soini: un gesto simbolico, a rappresentare la vicinanza tra le tre Assemblee. Affianco a loro, si è seduto anche al presidente del Landtag del Vorarlberg, Harald Sonderegger, che partecipa alla Seduta congiunta come osservatore.

Gli onori di casa ai Giardini sono stati fatti dalla sindaca di Merano Katharina Zeller, che ha evidenziato come essi siano “un luogo della molteplicità, della bellezza e del dialogo, e quindi adatti a fare da sfondo a un evento come la Seduta congiunta”. Insieme a lei, l’assessore provinciale a Turismo, Agricoltura e Foreste, competente per la gestione dei Giardini, Luis Walcher, che ha descritto le caratteristiche del parco, che in 12 ettari accoglie 80 paesaggi botanici diversi e insieme al Touriseum “ricorda il nostro passato storico e ci fa guardare al futuro”.

Anche il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha fatto riferimento alla bellezza del luogo, “che non solo è bello, ma invita a intrattenersi e confrontarsi di persona, al di là delle formalità. Guardando da Kufstein ad Ala, possiamo dire che siamo tra i pochi fortunati: cerchiamo di condividere questo messaggio con tutti i cittadini dei nostri territori”.

I lavori della Seduta congiunta riprendono domani a partire dalle 9 al Kurhaus di Merano. Alle 12.30 è prevista la conferenza stampa conclusiva dei tre presidenti.

Link Video (Consiglio provinciale di Bolzano/GNews):

**MC**

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/cerimonia-inaugurale-della-seduta-congiunta-inaugurata-la-panchina-dell-incontro-250611)

– [Download «»]()

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Sito web:[ www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/h_SBtLdv8hYbmCJP_tZtoiXfIy72Y6is0xPt1PRBaPeyB2nVV_utkq7gTN2tQ1VBghk8BGsoSaAw1NAKAIGyfWSaNJrW40FCf78TCwjNhYOpJg3HHbwMPK7HbLA1lxkXi0GWHBGXJQ6wGl0mnCb5sLDHOVBhXFsdo3I9UnA8yp-zz_VeSpCD0e27z_kbiKTyQ0KiUC0jVHDKcO7X8UFkLdFwNllxDaNRz4RSmXNSnc6Tclo) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/v7-klMbUUqUsB_Lw-wDdLEaGMCT_610iAN4v22YQsmk-ctJ62F3oKuw-OV3_LGTLzxrA5EsaicW6WAU-VNkHODiD7gp4eWuh2jfJ-lzw9w_TnkiUbPGWMnIHS6u76VJHj7f5d3U8IpSqILr_-s2jVYinm2LGMIAzKYnmNMg-T7SG7IUtVkh_1R0sqXJbiUyCk76weg7iEC8Lf7tDpA8x1KE3Z1jA-HEZk5YwR2Udyg_1GbURfsDzOnL_FjV92CT-Z_ZGmWMG2pU_0HM)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.