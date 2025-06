Centri Diurni Comunali: un nuovo veicolo per le persone con disabilità – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Centri Diurni Comunali: un nuovo veicolo per le persone con disabilità

La consegna del mezzo oggi a Villa Casati

Monza, 11 giugno 2025. Da oggi è disponibile in città un nuovo veicolo destinato al trasporto di persone con disabilità presso i Centri Diurni Comunali: un contributo utile a garantire un servizio ormai consolidato per l’inclusione sociale.

Il mezzo – che sostituisce quello utilizzato in precedenza per il medesimo servizio – è stato consegnato ufficialmente oggi, mercoledì 11 giugno, presso Villa Casati, la nuova sede centrale dei Servizi Sociali di Monza, nell’ambito del Progetto di Mobilità Garantita, promosso dal Comune di Monza in collaborazione con PMG Italia.

Il veicolo. Il nuovo mezzo, un Peugeot Boxer, è destinato al trasporto di persone con disabilità accolte nei Centri Diurni Comunali di via Silva e via Gallarana. Il veicolo, guidato dagli educatori dei Centri Diurni o da volontari esterni, è attrezzato per ospitare otto passeggeri e tre carrozzine e rappresenta un mezzo fondamentale per garantire mobilità sicura e accessibile, sia all’interno del territorio cittadino che oltre i confini comunali.

Il rinnovo del parco mezzi. Sono tre, attualmente, gli automezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, ottenuti dal Comune tramite la sottoscrizione del Contratto di “Progetto di Mobilità Garantita”. Il nuovo Peugeot Boxer andrà a sostituire il veicolo attualmente impiegato per le uscite sul territorio delle persone frequentanti i CDD comunali (una sessantina).

Gli altri due veicoli sono invece utilizzati, rispettivamente, per lo spostamento di 46 minori con disabilità frequentanti gli Spazi Inclusione presso scuole del territorio e per gli accompagnamenti verso strutture sanitarie di circa 100 anziani a cura di Auser, a cui un mezzo è stato concesso in sub-comodato. Il veicolo utilizzato dedicato agli Spazi Inclusione è già stato sostituito nel settembre del 2024 e il contratto di comodato d’uso gratuito dei mezzi, attualmente prorogato fino al 2026, prevede nei prossimi mesi il cambio anche dell’ultimo veicolo ancora non sostituito. Si rinnova così l’impegno del Comune di Monza e dei suoi partner a favore di un modello di welfare che valorizza le alleanze locali e promuove una vita cittadina più attenta alle esigenze di ogni persona.

La rete di sponsor. Il progetto, avviato dal Comune a seguito di una procedura di gara, si fonda su un modello di partenariato pubblico-privato che coinvolge attivamente le imprese del territorio, le quali rendono possibile la fornitura e il mantenimento dei mezzi attraverso la locazione di spazi pubblicitari. Tale modalità consente di unire l’impegno sociale alle opportunità consentite alle aziende dalle norme vigenti, rafforzando il legame tra attività economiche e tessuto sociale.