Alberta, chiuse le urne sul referendum che potrebbe aprire la strada a un voto sulla secessione

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Dieci quesiti su immigrazione e rapporti costituzionali, compreso quello sul futuro della provincia nel Canada. La consultazione non determina direttamente l’indipendenza. Risultati ufficiali attesi il 29 ottobre.
EDMONTON — Si sono concluse lunedì 19 ottobre le votazioni per il referendum provinciale dell’Alberta, nel Canada occidentale. La consultazione comprendeva dieci quesiti, tra cui una domanda sulla permanenza nella federazione canadese o sull’avvio di un percorso verso un successivo referendum sulla separazione. Il voto non sancisce direttamente l’uscita della provincia dal Canada.
La chiusura ordinaria dei seggi era prevista alle 20:00 locali, ma in alcune sedi l’orario è stato prolungato per compensare i ritardi nell’apertura. Elections Alberta ha precisato che la pubblicazione dei risultati preliminari poteva cominciare soltanto dopo la conferma della chiusura di tutti i seggi della provincia.
La partecipazione era già consistente prima della giornata conclusiva: secondo i dati preliminari, 1.356.873 elettori avevano espresso la propria preferenza attraverso il voto anticipato o con scheda speciale. Il numero non rappresenta quindi l’affluenza complessiva definitiva.
I primi nove quesiti riguardavano temi migratori e costituzionali. Il decimo poneva la scelta politicamente più delicata: mantenere l’Alberta nel Canada oppure chiedere al governo provinciale di avviare i passaggi necessari per un futuro voto sulla separazione.
Il carattere non vincolante della consultazione è essenziale per comprenderne la portata. Anche un risultato favorevole all’avvio del percorso separatista non equivarrebbe a una dichiarazione d’indipendenza, ma aprirebbe una fase politica e istituzionale successiva.
La premier provinciale Danielle Smith, pur dichiarandosi contraria all’indipendenza, ha convocato il referendum nel contesto delle pressioni della componente separatista del suo partito. Il primo ministro canadese Mark Carney ha invece invitato gli elettori a sostenere l’unità del Paese.
Lo scrutinio procede attraverso il conteggio delle diverse modalità di voto. Elections Alberta prevede che il conteggio non ufficiale sia completato entro 48 ore dalla chiusura delle urne. Seguiranno le verifiche sui materiali elettorali prima della proclamazione dei risultati ufficiali, fissata al 29 ottobre alle 10:00 locali.
L’esito misurerà il sostegno alle diverse proposte e, soprattutto, la forza della richiesta di separazione. Qualunque sia il risultato, il quesito riguarda il rapporto dell’Alberta con la federazione canadese: non coinvolge l’Unione europea, di cui il Canada non fa parte.