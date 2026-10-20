Codice giallo per temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Domani, martedì 20 ottobre, dalle ore 15 fino a mezzanotte
Livorno, 19 ottobre 2026 – Per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica con pressione in graduale calo sul mar Ligure e sul Tirreno centro-settentrionale, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso in codice giallo per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.
Per Livorno e Gorgona il codice giallo sarà in vigore domani, martedì 20 ottobre, dalle ore 15 fino a mezzanotte.
I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e nubifragi. Cumulati massimi fino a 60-80 mm, con intensità fino a 30-40 mm/h.
Da domani (martedì) pomeriggio venti di scirocco (da sud-est) con raffiche fino a 80-100 km/h. Mari molto mossi, agitati al largo.
La Protezione civile regionale, con il bollettino che sarà diffuso nella tarda mattinata di domani martedì 20 ottobre, potrebbe rivalutare i livelli di criticità innalzando la soglia di allerta (da codice giallo ad arancione) prevista per domani.
I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l'evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:
Come comportarsi in caso di forti piogge
• evitare l'attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell'acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;
• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;
• prestare attenzione a percorrere le strade dove l'acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;
• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, e sopra ponti e passerelle;
• porre barriere per evitare che l'acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;
Come comportarsi in caso di forte vento
• fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;
• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;
• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo di allerta;
• limitare le attività all'aperto e gli spostamenti;
• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall'alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);
• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.