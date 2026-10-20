Codice giallo per temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore

Domani, martedì 20 ottobre, dalle ore 15 fino a mezzanotte



Livorno, 19 ottobre 2026 – Per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica con pressione in graduale calo sul mar Ligure e sul Tirreno centro-settentrionale, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso in codice giallo per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Per Livorno e Gorgona il codice giallo sarà in vigore domani, martedì 20 ottobre, dalle ore 15 fino a mezzanotte.

I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e nubifragi. Cumulati massimi fino a 60-80 mm, con intensità fino a 30-40 mm/h.

Da domani (martedì) pomeriggio venti di scirocco (da sud-est) con raffiche fino a 80-100 km/h. Mari molto mossi, agitati al largo.

La Protezione civile regionale, con il bollettino che sarà diffuso nella tarda mattinata di domani martedì 20 ottobre, potrebbe rivalutare i livelli di criticità innalzando la soglia di allerta (da codice giallo ad arancione) prevista per domani.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l'evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

• evitare l'attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell'acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l'acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l'acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;

Come comportarsi in caso di forte vento

• fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo di allerta;

• limitare le attività all'aperto e gli spostamenti;

• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall'alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.