Femminicidio, audizioni martedì dalle 11.30 – Diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Martedì 20 ottobre, presso l'Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
ore 11.30 in videoconferenza, Angela Carini, pugile delle Fiamme Oro, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport;
ore 12 in videoconferenza, Franco Ascani, presidente della Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (FICTS) e direttore dell'Osservatorio Sport e valori culturali, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport;
ore 12.30 Michele Mitaritonno, direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Saronno, nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute.