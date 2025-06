Biblioteca Nazionale Marciana: Presentazione del libro Suminagashi. L’arte dell’inchiostro fluttuante di Luisa Canovi – Venerdì 20 Giugno 2025 16

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana Piazzetta San Marco,

13/a – 30124 Venezia

*Incontri Fluttuanti*: la Biblioteca nazionale Marciana in occasione della

mostra */Colori Fluttuanti. La carta marmorizzata tra Oriente e

Occidente – Floating Colours. Marbling paper between East and West

/*propone un *incontro esclusivo *con artisti ed esperti per svelare al

pubblico i segreti delle diverse tecniche e della storia di un’arte antica

affascinante.

*Venerdì 20 giugno 2025 ore 16.30 presentazione del libro* */Suminagashi.

L’arte dell’inchiostro fluttuante/ *di Luisa Canovi (Luni Editrice,

2025).

*Saluto istituzionale *di Stefano Trovato, direttore della Biblioteca

Nazionale Marciana.

*Presenta *Lorenzo Pontalti, curatore della mostra, UMSt Soprintendenza per i

beni e le attività culturali della Provincia autonoma di Trento.

Il Suminagashi, l’arte giapponese degli inchiostri fluttuanti per dipingere

sull’acqua, esiste e si pratica da più di mille anni, ma quasi nessuno ne

ha scritto la storia o descritto la tecnica in modo approfondito. I motivi di

questo silenzio letterario risiedono nella riservatezza propria della cultura

giapponese, dove l’apprendimento delle arti avveniva direttamente da

maestro ad allievo, senza la necessità di un libro. Nell’antico Giappone

chi sapeva fare una certa cosa la insegnava con l’esempio pratico, e chi

doveva imparare seguiva i gesti del maestro.

Così anche per il Suminagashi, che sin dalle sue origini è stato monopolio

di un’unica famiglia di artigiani al servizio della corte imperiale. La

tecnica veniva tramandata di padre in figlio, mantenendo così il segreto

della lavorazione per 35 generazioni. Poi, per vari motivi, il segreto si è

svelato, ma è stato solo nel secolo recente che artisti, pittori e

calligrafi hanno iniziato a sperimentare l’uso dell’inchiostro

sull’acqua.

Qualche cenno al Suminagashi si trova oggi in alcuni libri di storia

dell’arte, della carta e, soprattutto, di decorazione, ma quasi mai in

un’opera completa. È come se il segreto volesse mantenersi vivo anche

nell’era di internet, dove tutto sembra essere fin troppo accessibile.

Questo libro, il primo in Italia e uno dei pochi al mondo, raccoglie

l’esperienza di anni di studio, di pratica artistica individuale, di

insegnamento, di sperimentazione sui materiali e di applicazioni creative.

*Luisa Canovi* paper designer, affascinata dalla cultura giapponese e nota

soprattutto per le sue originali e sorprendenti creazioni d’origami,

condivide la sua passione per la tecnica Suminagashi, che definisce di rara

bellezza per “l’essenzialità dei materiali, le poche e semplici regole,

il silenzio e la concentrazione, l’emozione di vedere fluttuare

l’inchiostro e la sorpresa del foglio di carta che ne raccoglie la

memoria”.

La conferenza sarà trasmessa sul canale YouTube della Biblioteca, interagire

tramite chat, al

link: https://www.youtube.com/channel/UCesk4_I8FuO08GpqmnYJINg [1]

*Non è prevista prenotazione. Ingresso libero consentito fino al

raggiungimento massimo dei posti disponibili.*

*Accesso* da Piazzetta San Marco 13/a, Venezia.

Per qualsiasi informazione si prega di scrivere

