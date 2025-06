Acciaierie Terni, sottosegretario Prisco (FDI): “Accordo segnale concreto di impegno per lavoro e sviluppo dell’Umbria. Grazie al Ministro Urso e Governo Meloni”

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

*SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO*

* Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco:*

*Prisco (FDi): “Accordo AST Terni, segnale concreto di impegno per lavoro e

sviluppo dell’Umbria. Grazie al Ministro Urso, a Governo Meloni e a tutte

le istituzioni coinvolte”*

“La firma dell’Accordo di programma per la riconversione industriale del

sito AST di Terni è un segnale concreto dell’impegno del Governo per il

lavoro, lo sviluppo sostenibile e il rilancio del cuore produttivo

dell’Umbria. Ringrazio il ministro Urso e il Governo Meloni per la

determinazione con cui hanno seguito questa importante partita per il

territorio e per il sistema-Italia ma anche tutte le istituzioni che, a

vario titolo, hanno contribuito alla positiva conclusione di questa vertenza

”.

*Lo dichiara Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell’Interno e

coordinatore di Fratelli d’Italia Umbria.*

*Delia Cipullo*