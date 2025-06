(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

III commissione: sì alla omnibus

**Parere favorevole della commissione guidata da Stauder agli articoli di propria competenza del dlp 44/25. Il testo è ora pronto per l’esame dell’aula.**

Nella seduta odierna, la riunita sotto la presidenza di Harald Stauder ha esaminato gli articoli di propria competenza del disegno di legge provinciale n. : “Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comuni e comunità comprensoriali, enti locali, cultura, spettacoli pubblici, istruzione, sport e tempo libero, ordinamento forestale, agricoltura, usi civici, caccia e pesca, utilizzazione delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, finanze, turismo e industria alberghiera, alpinismo, lavori pubblici, servizi e forniture, attività economiche, lavoro, edilizia abitativa agevolata, assistenza e beneficenza, igiene e sanità” (Pres. Prov. Arno Kompatscher). Si tratta degli articoli da 25 a 34, contenuti nel TITOLO III, con disposizioni in materia di finanze di turismo e industria alberghiera, di alpinismo, di lavori pubblici, servizi e forniture, di attività economiche, nonché degli articoli 47 e 48 del TITOLO V contenenti le norme finali. Nella votazione finale, essi hanno ricevuto 4 voti favorevoli (del presidente Stauder e dei conss. Franz Locher, Angelo Gennaccaro e Waltraud Deeg) e 4 astensioni (dei conss. Brigitte Foppa, Andreas Leiter Reber, Paul Köllensperger e Bernhard Zimmerhofer).

Come riferisce il presidente Stauder, “si è trattato di una discussione costruttiva su diversi temi, importante per chiarire alcune incomprensioni. I contenuti considerati riguardavano in particolare i temi informatica e digitalizzazione. Gran parte dei punti sono stati trattati senza voti contrari e con l’astensione dell’opposizione”.

Il testo è già stato esaminato anche dalle altre commissioni ed è ora pronto ad approdare in aula per la valutazione da parte del plenum nella sessione di luglio. La cons. Foppa ha preannunciato una relazione di minoranza.

