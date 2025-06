[Comune Palermo] Lavori manto stradale via Antonello da Messina. Dichiarazione di Alessandro Benincasa

(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 “Esprimo piena soddisfazione per l’avvio dei lavori di sistemazione della

sede stradale in via Antonello da Messina. Da troppo tempo questa arteria

versava in condizioni critiche, con una profonda depressione del manto

stradale che comprometteva la sicurezza e la regolare viabilità della zona.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al consigliere Salvatore

Imperiale, Presidente della Quarta Commissione Consiliare Igiene e Sanità,

e al consigliere Ottavio Zacco, Presidente della Sesta Commissione

Consiliare Attività Produttive, per la vicinanza e la determinazione

dimostrate nel sostenere e sollecitare questo importante intervento.Un

risultato che premia il lavoro di squadra e l’ascolto delle esigenze del

territorio”.

Lo ha detto Alessandro Benincasa, consigliere VIII Circoscrizione.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo