TEATRO SAN CARLO Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa

Il matrimonio segreto al Teatro di San Carlo:

protagonisti i Solisti dell’Accademia di CantoNuova produzione del Lirico di Napoli per la regia di Stéphane Braunschweig

Sul podio Francesco Corti

Teatro di San Carlo

Mercoledì 11 giugno, ore 20:00

Fino a martedì 17 giugno

Con Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, in scena da mercoledì 11 a martedì 17 giugno, il Teatro di San Carlo accende i riflettori sull’Accademia di Canto Lirico: per la prima volta i suoi Allievi saranno i soli protagonisti di una produzione operistica al Massimo napoletano. È un progetto che corona il percorso formativo avviato due anni fa, valorizzando così la crescita di una nuova generazione di interpreti.

Dopo trent’anni dall’ultima rappresentazione, Il matrimonio segreto torna in scena in una nuova produzione del Teatro di San Carlo che segna il debutto a Napoli per l’intero team creativo: Stéphane Braunschweig firma regia e scene, Thibault Vancraenenbroeck cura i costumi, mentre le luci sono di Marion Hewlett.

Prima volta sul podio dell’Orchestra del Teatro di San Carlo anche per il direttore Francesco Corti.

Sei le recite in programma, che vedranno l’alternanza di due cast composti dai dodici Solisti dell’Accademia di Canto. L’11, il 13 e il 15 giugno saranno in scena Yunho Eric Kim (Geronimo), Anastasiia Sagaidak (Elisetta), Maria Knihnytska (Carolina), Sayumi Kaneko (Fidalma), Antimo Dell’Omo (Il conte Robinson) e Sun Tianxuefei (Paolino).

Il 12, 14 e 17 giugno invece sarà la volta di Sebastià Serra (Geronimo), Tamar Otanadze (Elisetta), Désirée Giove (Carolina), Antonia Salzano (Fidalma), Maurizio Bove (Il conte Robinson) e Francesco Domenico Doto (Paolino).

/ Opera

Dal 11 Giugno al 17 Giugno

Il matrimonio segreto

Dramma giocoso in due attiMusica di Domenico CimarosaLibretto di Giovanni Bertati, dalla commedia The clandestine marriage di George Colman il Vecchio e David Garrick

Direttore | Francesco Corti♭Regia e scene | Stéphane Braunschweig♭Costumi | Thibault Vancraenenbroeck♭Luci | Marion Hewlett♭

InterpretiGeronimo | Yunho Eric Kim (11, 13, 15) / Sebastià Serra (12, 14, 17)Elisetta | Anastasiia Sagaidak (11, 13, 15) / Tamar Otanadze (12, 14, 17)Carolina | Maria Knihnytska (11, 13, 15) / Désirée Giove (12, 14, 17)Fidalma | Sayumi Kaneko (11, 13, 15) / Antonia Salzano (12, 14, 17)Il conte Robinson | Antimo Dell’Omo (11, 13, 15) / Maurizio Bove (12, 14, 17)Paolino | Sun Tianxuefei (11, 13, 15) / Francesco Domenico Doto (12,14 e 17)

Solisti dell’Accademia di Canto lirico del Teatro di San Carlo

Orchestra del Teatro di San Carlo

Nuova produzione del Teatro di San Carlo

♭ debutto al Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo | ARANCIOmercoledì 11 giugno 2025, ore 20:00 – A – ARANCIO – Vgiovedì 12 giugno 2025, ore 20:00 – B – ARANCIO – VIvenerdì 13 giugno 2025, ore 20:00 – C/D – ARANCIO – VIsabato 14 giugno 2025, ore 20:00 – F.A. – ARANCIO – Vdomenica 15 giugno 2025, ore 17:00 – F – ARANCIO – Vmartedì 17 giugno 2025, ore 20:00 – F.A. – ARANCIO – VI

Opera in italiano con sovratitoli in italiano e ingleseDurata: 3 ore circa, con intervallo

