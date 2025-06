[Comune Palermo] Mobilità, potenziati gli stalli di sosta per i taxi in città

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO TRAFFICO E MOBILITÀ ORDINARIA

Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 – 90146 PALERMO

OGGETTO: Realizzazione di posti taxi ex novo in alcune vie della Città di Palermo e modifica

O.D. n. 1149 del 31/08/2018.

Il Responsabile U.O.

PREMESSO che:

– il miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico urbano rientra tra gli obiettivi che l’Amministrazione

Comunale intende perseguire al fine di elevare il livello di qualità dell’habitat cittadino, in coerenza con

le linee di indirizzo comunitarie e nazionali;

– con O.D. n° 1149 del 31/08/2018 è stata istituita un’area di sosta in senso obliquo per numero tre

autovetture in servizio pubblico (Taxi) in via Alfonso Giordano nel tratto antistante al civ. 2/A;

– con Atto di indirizzo prot. n. AREG/868410/2024 del 26/06/2024, a firma congiunta tra gli Assessori al

Traffico ed alle Attività Produttive, sono state date idicazione in ordine alla realizzazione di nuovi stalli di

sosta per i taxi nel territorio cittadino.

CONSIDERATO che:

– da una ricognizione e da una verifica delle Ordinanze sulle istituzioni esistenti degli stalli di sosta del

servizio pubblico Taxi, anche, in funzione delle richieste delle Organizzazioni di categoria maggiormente

rappresentative e della sperequazione del rapporto licenze/stalli, è stata riscontrata la necessità di

potenziare l’offerta del servizio taxi, e a tale fine sono stati individuati i possibili siti di realizzazione

degli stalli dedicati ai Taxi.

VISTO:

– l’Art 24 del Regolamento Comunale “Taxi Autovetture” approvato con delibera di C.C. n° 2 del

28/01/2021;

– gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 comma 1 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione

stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di Esecuzione del

ed in particolare il comma 5;

– il contenuto della Delibera di Giunta Municipale n. 126 del 10/6/2003 di approvazione della delimitazione

dei centri abitati del Comune di Palermo;

– la verifica di congruità dei prezzi/costi rispetto al vigente contratto AMAT e la disponibilità di cassa,

acquisita con nota/mail del 03/07/2024.

Propone

L’Istituzione di stalli Taxi nelle seguenti vie Cittadine e la modifica dell’O.D. n° 1149 del 31/08/2018.

Via Noce/Piazza Principe di Camporeale

a seguire l’incrocio con la via Prospero Intorcetta, tratto

stradale in direzione piazza Noce:

– istituzione di due stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

destro secondo il senso di marcia, disposti in senso obliquo,

come da elaborato grafico (all.1) allegato alla presente

ordinanza.

Piazza Marina

tratto stradale a seguire la Salita dell’Intendenza:

– istituzione di due stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

destro del senso di marcia in direzione Corso Vittorio

Emanuele, disposti in senso parallelo, come da elaborato

grafico (all.2) allegato alla presente ordinanza.

Piazza Giulio Cesare

tratto stradale a seguire l’intersezione con la via Oreto

lungo lo spartitraffico centrale:

– istituzione di due stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), lato sinistro

del senso di marcia in direzione Stazione Centrale, disposti

in senso parallelo, come da elaborato grafico (all.3) allegato

alla presente ordinanza.

Piazza dello Spasimo

tratto stradale compreso tra la via della Cannella e

piazza Sant’Euno:

– istituzione di due stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

sinistro del senso di marcia in direzione di via dello

Spasimo, disposti a pettine, come da elaborato grafico (all.4)

allegato alla presente ordinanza.

Via Pasquale Calvi

tratto stradale compreso tra la via Francesco Omodei e

la via Enrico Albanese, in corrispondenza del civ. 2/C:

– istituzione di due stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

sinistro del senso di marcia in direzione di via Manin,

disposti in senso parallelo, come da elaborato grafico (all.5)

allegato alla presente ordinanza.

Viale dell’Olimpo

tratto stradale di fronte il Country Club:

– istituzione di cinque stalli di sosta riservati alle autovetture

in servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

sinistro del senso di marcia in direzione largo Joe Di

Maggio, disposti in senso parallelo, come da elaborato

grafico (all.6) allegato alla presente ordinanza.

Viale Strasburgo

in corrispondenza dell’ansa prospicente al parcheggio

privato prossimo al cinema “Metropolitan”:

– istituzione di due stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

sinistro, a tergo del marciapiede contiguo al viale

Strasburgo, disposti in senso parallelo, come da elaborato

grafico (all.7) allegato alla presente ordinanza.

Piazza Stazione Lolli

tratto stradale compreso tra la via Segesta e la via Dante,

prima degli stalli di sosta del “Car Sharing”:

– istituzione di due stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

sinistro del senso di marcia in direzione di via Selinunte,

disposti in senso obliquo, come da elaborato grafico (all.8)

allegato alla presente ordinanza.

Largo Sellerio

in corrispondenza dell’ansa compresa tra la via Isaac

Rabin e la via Ammiraglio Nicastro Gustavo:

– istituzione di due stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

destro, in direzione di via Ammiraglio Nicastro Gustavo,

disposti in senso parallelo, come da elaborato grafico (all.9)

allegato alla presente ordinanza.

Viale Croce Rossa

tratto stradale prima della rotatoria di viale Croce Rossa

– via Villa Sofia:

– istituzione di due stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), lato destro

del senso di marcia in direzione “Villa Sofia”, disposti in

senso obliquo, come da elaborato grafico (all.10) allegato

alla presente ordinanza.

Via Messina Marine

tratto stradale a seguire l’ingresso dell’ospedale

“Buccheri La Ferla”:

– istituzione di cinque stalli di sosta riservati alle autovetture

in servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

destro senso di marcia in direzione Messina, disposti in

senso parallelo, come da elaborato grafico (all.11) allegato

alla presente ordinanza.

Corso Calatafimi

tratto stradale prossimo all’ingresso carrabile

dell’ospedale “Ingrassia”, prima delle strisce pedonali

ubicate all’altezza del civ. 1073/A:

– istituzione di cinque stalli di sosta riservati alle autovetture

in servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

destro del senso di marcia in direzione Mezzomonreale,

disposti in senso parallelo, come da elaborato grafico (all.12)

allegato alla presente ordinanza.

Via Giordano Alfonso

Modifica O.D. n° 1149 del 31/08/2018.

In corrispondenza del tratto stradale individuato tra la

via Andrea Chiaramonte e la via Ludovico Antonio

Muratori, lato civici pari:

– istituzione di due stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, ad integrazione dei tre posti già

istituiti con la succitata ordinanza, (Fig. II 375 Art.136),

disposti in senso obliquo, come da elaborato grafico (all.13)

allegato alla presente ordinanza.

Via Carmelo Lazzaro

tratto stradale dopo l’ingresso carrabile del pronto

soccorso dell’Ospedale “Civico”:

– istituzione di 5 stalli di sosta riservati alle autovetture in

servizio pubblico – Taxi, (Fig. II 375 Art.136), sul lato

destra del senso di marcia in direzione di via Carmelo

Lazzzaro, disposti a pettine, come da elaborato grafico

(all.14) allegato alla presente ordinanza.

Il Responsabile U.O.

Firmato Montaperto

da Salvatore

arch. Salvatore Giordano

Giordano Montaperto

Data: 03/06/2025

07:05:51 UTC

IL DIRIGENTE

Vista e condivisa la superiore proposta.

Vista la L. 241/90 e successive variazioni

Vista la L. R. 7/2019 e successive variazioni

ORDINA

PRESCRIZIONI GENERALI

L’AMAT Servizi speciali per la Mobilità provvederà a collocare la segnaletica di cui al presente

provvedimento

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi abrogata.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo della prescritta segnaletica

stradale, collocata in maniera conseguente con i contenuti della presente ordinanza a cura e spesa di AMAT

Palermo S.p.A., che dovrà far pervenire, nel più breve tempo possibile, la relata di esecutività, con la quale

venga dichiarata l’installazione della segnaletica prevista nel presente provvedimento nonché la data e

l’orario di esecuzione dell’ordinanza con la prevista segnaletica.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento,

come previsto dall’art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37-3° comma C.d.S. è ammesso ricorso gerarchico al

soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è

ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della

stessa.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura

di Palermo e a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla R.A.P. s.p.a. Palermo, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo,

alla/e Circoscrizione/i.

Il Dirigente

Firmato

arch. Alessandro

Carollo

Alessandro Carollo

Data: 03/06/2025

10:42:29 CEST

