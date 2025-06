[Comune Palermo] Inaugurata area di street art all’Albergheria. Dichiarazione assessore Anello

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 «All’Albergheria abbiamo inaugurato un’opera di urbanizzazione artistica

predisposta per attività ludiche-sportive nell’ambito della

riqualificazione del quartiere che sta portando avanti l’amministrazione

comunale. Ringrazio “Red Bull”, noto brand internazionale con cui è stata

realizzata una sinergia pubblico-privato capace di dare vita a un progetto

di street art che prevede un’area decorata con un murales a pavimento e

dotazioni per garantire ai giovani momenti di svago all’aria aperta. L’area

riqualificata è quella dove in passato c’era un vecchio campetto di calcio

a 5, nei pressi del pensionato universitario “San Saverio”. Prevediamo

adesso accordi di collaborazione con associazioni e società sportive del

territorio per gestire l’area nel modo più efficiente possibile con

l’obiettivo di garantire la migliore fruizione ai cittadini».

Lo ha dichiarato l’assessore al turismo e sport Alessandro Anello nel corso

dell’inaugurazione dell’area di street art all’Albergheria.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo