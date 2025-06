[Comune Palermo] Costa Sud, passerella in legno via Messina Marine – Dichiarazione presidente seconda Circoscrizione

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 «Insieme al vicepresidente Viscuso e ai capigruppo del consiglio della

seconda Circoscrizione Guaresi, Gandolfo, Piazzese, Marchese e Tusa, ho

inviato una lettera all’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente On.

Savarino e al Direttore Generale del territorio e Ambiente, chiedendo un

intervento sulla passerella in legno di via Messina Marine, nella costa

sud, in quanto le competenze non ricadono in nessuna partecipata del comune

di Palermo.

La richiesta riguarda la bonifica e la messa in sicurezza della struttura,

oltre alla valutazione di una possibile demolizione definitiva.

Attualmente, la passerella è diventata un deposito di rifiuti e spesso

viene incendiata, risultando ormai irrecuperabile.

Questa struttura era stata realizzata nel 2003 dalla provincia regionale di

Palermo con un investimento di circa 3 milioni di euro, ma non è mai stata

inaugurata né concessa».

Lo ha dichiarato il presidente della seconda Circoscrizione, Giuseppe

Federico.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo