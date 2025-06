[Comune Palermo] Chiusura anticipata del Parcheggio Mongibello a Mondello – Dichiarazione consigliere Zacco

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

«Apprendo con rammarico la decisione di chiudere il parcheggio Mongibello

di Mondello alle ore 20:00, proprio in piena stagione estiva. Tale scelta,

seppur motivata da episodi di disturbo della quiete pubblica causati da

alcuni ragazzini, finisce per colpire indiscriminatamente l’intera

collettività e, in particolare, le attività commerciali che operano nelle

ore serali.

Non possiamo accettare che le criticità legate all’ordine pubblico ricadano

su cittadini e imprenditori. La vigilanza e la sicurezza dei parcheggi

pubblici rientrano nelle competenze delle autorità preposte, che devono

garantire controlli più efficaci e una presenza costante sul territorio,

specie nei mesi estivi e in zone ad alta affluenza come Mondello.

Chiudere un parcheggio così importante in una località balneare già carente

di spazi di sosta significa penalizzare residenti, turisti e commercianti.

È necessario trovare soluzioni che tutelino la quiete pubblica e il diritto

al riposo dei residenti, senza ostacolare l’attività economica né il

diritto dei cittadini a vivere serenamente il territorio.

Chiedo pertanto all’Amministrazione e agli organi competenti di rivedere

con urgenza tale decisione, attivando tutte le misure necessarie per

conciliare sicurezza, decoro urbano e vivibilità serale del quartiere».

Lo h dichiarato il consigliere e presidente della VI commissione

consiliare, Ottavio Zacco.

