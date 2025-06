Dichiarazione dell’assessore Zamparelli sulla tassa di soggiorno in replica al consigliere comunale Sola

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 L’assessore comunale Zaira Zamparelli (deleghe alla Promozione della Città, al Turismo e ai Rapporti con le Associazioni di Categoria del commercio e turismo) interviene sulle dichiarazioni del consigliere comunale Paolo Sola sulla tassa di soggiorno.

“I dati sul turismo sono molto positivi per Pescara”, dichiara l’assessore Zaira Zamparelli: “ce lo dicono le cifre, quelle ufficiali, che sono state diffuse dalla Regione Abruzzo e che parlano di un aumento dei turisti (dal 2019 al 2024 siamo passati da 271.493 a 531.348 e le presenze di stranieri sono salite da 72.336 a 169.273), delle strutture ricettive e dei posti letto. Questo vuol dire che sul turismo bisogna continuare a lavorare, seguendo una direzione già tracciata negli anni scorsi dalla giunta Masci che evidentemente funziona e che non si fonda affatto sulla improvvisazione, come ritiene il consigliere Paolo Sola che vorrei rassicurare aggiungendo che arriva secondo su tutti i fronti. Nei giorni scorsi, con il sindaco Masci, ho incontrato gli operatori del settore alberghiero e abbiamo già annunciato che il nuovo importo della tassa di soggiorno – pari a 2 euro – sarà applicato solo ai nuovi contratti e non a quelli stipulati dalle strutture ricettive prima del provvedimento che ha stabilito l’aumento. Come abbiamo già avuto modo di chiarire l’aumento della tassa di soggiorno è finalizzato proprio a supportare il settore e non certo a penalizzarlo, puntando su quelle iniziative che possano incrementare i flussi turistici, seguendo un andamento che è già in crescita. L’ideale sarebbe anche contrastare l’evasione che si registra su questo fronte ma siamo certi che riusciremo a cogliere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, dall’aumento delle strutture ricettive all’incremento dei turisti. Non lo faremo in solitudine ma nell’ambito di un tavolo con gli operatori che, come ho già annunciato nel recente incontro, si riunirà l’ultimo giovedì di ogni mese. Il mio augurio è che sia sempre più partecipato e ricco di spunti di riflessione per lavorare insieme, partendo dai dati entusiasmanti degli ultimi anni e dal lavoro che l’Amministrazione sta facendo per riqualificare la città anche per renderla più attrattiva per i turisti”.

Zaira Zamparelli

Pescara, 6 giugno 2025