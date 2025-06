Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 05/06/2025

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

Lavori Consiglio: Riforma abitare, discussione generale 3

Gli interventi di Rieder, Repetto, Noggler, Gennaccaro, Locher, Knoll, F. Ploner, Rabensteiner e Widmann nell’ambito della discussione generale del dlp 41/25. La seduta di oggi è terminata, la discussione prosegue domani mattina.

Lavori Consiglio: Riforma abitare, discussione generale 2

Gli interventi di Köllensperger, Oberkofler, Rohrer, Foppa e Zimmerhofer nell’ambito della discussione generale del dlp 41/25. Eletta una nuova componente della Commissione Elettorale Circondariale – Sottocommissione di Brunico.

250606 Lavori Consiglio: Riforma abitare, relazioni di minoranza e avvio della discussione generale.

Presentate dai conss. Rohrer, Repetto, Ploner e Köllensperger. La discussione generale inaugurata da Deeg.

Lavori Consiglio: No alle modifiche al Regolamento sanitario internazionale – 2, Riforma Abitare

Mozione di Vita. Presentata dagli assessori la Riforma Abitare dlp 41/25.

