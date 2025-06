(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 5 giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

211° ANNUALE DELLA FONDAZIONE

DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Le celebrazioni che hanno scandito il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri,

significativa ricorrenza che ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu

insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla

Prima Guerra Mondiale, sono iniziate questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri

di Palermo, dove il Generale di Brigata Luciano MAGRINI, ha scoperto un altorilievo

commemorativo in resina con patina bronzea, donato e realizzato dal maestro scultore palermitano

Emanuele LISCIANDRELLO, alla presenza di alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi

CAPUANA” di Palermo e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’opera, che raffigura il Generale Carlo Alberto dalla CHIESA, la moglie Emanuela SETTI

CARRARO e l’Agente di scorta Domenico RUSSO, barbaramente uccisi dalla mafia il 3 settembre

1982, in via Isidoro Carini, sarà visibile a tutti coloro che entreranno nella Caserma “G. Carini”,

sede del Comando Provinciale di Palermo.

Il Cappellano Militare della Legione Sicilia Don Salvatore FALZONE, ha guidato un momento di

raccoglimento spirituale e di preghiera per le tre vittime della mafia, benedicendo l’opera d’arte.

L’iniziativa ha rappresentato un gesto di alto valore simbolico che contribuisce a rinsaldare il

profondo legame tra l’Arma e la comunità palermitana, mantenendo viva la memoria di tre figure

emblematiche del sacrificio nella lotta alla criminalità organizzata.

In serata, nella suggestiva cornice di Piazza del Parlamento ha avuto luogo la solenne cerimonia del

211° annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, tenutasi, come ogni anno, alla presenza

delle massime Autorità civili, militari, religiose e molti cittadini palermitani che hanno partecipato

con viva e autentica ammirazione.

Prima dell’inizio della manifestazione, all’interno della Caserma Carlo Alberto dalla CHIESA, sede

del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, il Generale di Divisione Giuseppe SPINA ha deposto

una corona d’alloro al monumento ai caduti eretto nel Piazzale della Bandiera.

Subito dopo, in Piazza del Parlamento, si sono schierati un Battaglione di formazione composto dai

Comandanti delle Stazioni Carabinieri, dai numerosi assetti operativi e delle unità specializzate

presenti in Sicilia, espressione delle varie organizzazioni di cui si compone l’Arma, le

rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’Arma con i loro labari, i gonfaloni della

Regione Siciliana, della Città Metropolitana e del Comune di Palermo, decorato di Medaglia d’Oro

al Valore Civile. Presente, naturalmente, una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio e in

congedo.

Dopo lo schieramento del Battaglione di formazione, sulle note dell’Inno Nazionale suonate dalla

Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, ha sfilato la Bandiera di Guerra del 12°

Reggimento Carabinieri “Sicilia” e, subito dopo, il Comandante della Legione, Generale di

Divisione Giuseppe SPINA ha passato in rassegna i Reparti e le rappresentanze schierate,

accompagnato dal Comandante Provinciale di Palermo, Generale di Brigata Luciano MAGRINI e

dal Comandante del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, Col. Angelo FRANCHI.

Nel corso della cerimonia, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Prof.

Sergio MATTARELLA e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei

Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore LUONGO.

Il Generale di Divisione Giuseppe SPINA: Percorriamo un’epoca complessa e appesantita di

contraddizioni. Un tempo in cui l’immagine corre piu’ veloce del pensiero, la comunicazione si

consuma in un istante e l’0apparenza troppo spesso soffoca l’assenza. I giovani crescono in un

mondo digitale dove le relazioni si intrecciano sui social media, talvolta svuotate di profondità e

dove la trasgressione – perfino la violenza – viene elevata a linguaggio di affermazione. Per questo

l’Arma si riconosce e si impegna ad interpretare la via dell’essere, e non dell’apparire. Essere

presenti, essere affidabili, essere coerenti nel pensiero e nell’azione. Essere, prima ancora che

sembrare. Ed essere carabinieri significa scegliere ogni giorno la via della dedizione, del servizio,

della responsabilità. Il nostro agire nasce da un obbligo profondo, quello di servire i cittadini, di

proteggere i più fragili, di ascoltare il bisogno delle comunità territoriali.

Successivamente sono state consegnate, dalle Autorità istituzionali presenti, alcune ricompense

individuali concesse a Militari dell’Arma siciliana, particolarmente distintisi in operazioni di

servizio:

– Medaglia di Bronzo al Merito Civile al Brigadiere Capo Salvatore AMARA, in servizio

presso la Sezione Radiomobile della Compagnia di Taormina, con al seguente motivazione:

“Con pronta determinazione traeva in salvo un uomo estraendolo da un’auto che, precipitata in

una scarpata profonda cinque metri, si incendiava durante le operazioni di recupero. Nobile

esempio di elette virtù civiche e solidarietà umana.

Verona, 16 Luglio 2008”;

– Encomio Semplice del Comandante della Legione “Sicilia” al Vice Brigadiere Giuseppe DI

GREGORIO, Vice Brigadiere Francesco D’ALTERIO, Vice Brigadiere Benito Maria

GIULIANO e all’Appuntato Scelto Carmine Antonio TOMAI, in servizio presso il Nucleo

Radiomobile di Palermo, con la seguente motivazione: “Addetti al nucleo radiomobile di Gruppo

operante su territorio ad alto indice di criminalità. Evidenziando elevato senso del dovere,

notevole professionalità e spiccato intuito investigativo, intervenivano prontamente, a seguito di

una rapina in danno di un esercizio commerciale, arrestando in flagranza uno dei due

responsabili al termine di un inseguimento. L’attività svolta, conclusasi con il recupero della

refurtiva ed il sequestro del mezzo e dell’arma giocattolo utilizzati, riscuoteva il plauso unanime

dell’opinione pubblica, contribuendo a esaltare il prestigio dell’Istituzione.

Palermo, 10 novembre 2023”

– Encomio Semplice del Comandante della Legione “Sicilia” al Luogotenente Giuseppe

PATTI, Luogotenente Paolo OLIVA, Maresciallo Maggiore Roberto GULIOSO,

Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giovanni Nicola PIANA, Appuntato Scelto Qualifica

Speciale Gennaro CORREALE e Carabiniere Scelto Mariano LEGGIO, in servizio presso il

Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, con la seguente motivazione:

“Addetti al nucleo operativo di compagnia operante su territorio ad alto indice di criminalità,

evidenziando elevata professionalità, notevole senso del dovere e particolare intuito

investigativo, fornivano determinante contributo ad un’indagine nei confronti di dipendenti di

società partecipata da ente pubblico responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata e altri gravi

reati contro la pubblica amministrazione. L’operazione, che si concludeva con l’applicazione di

misure cautelari a carico di 18 indagati e la denuncia in stato di libertà di altre 83 persone,

riscuoteva il plauso dell’opinione pubblica, contribuendo a esaltare il prestigio dell’istituzione.

Palermo Aprile 2021 – Ottobre 2023”;

– Encomio Semplice del Comandante della Legione “Sicilia” al Tenente Antonio ROBUSTO,

Luogotenente C.S. Rosario ALESSANDRO, Luogotenente Gaetano ORTOLEVA,

Maresciallo Ordinario Marco CANZONIERI, Brigadiere Capo Antonino MAZZURCO,

Brigadiere Giampiero CANNIZZARO, Brigadiere Renzo Marco BRAULETTO, Vice

Brigadiere Giacinto Paolo LATTUCA, in servizio presso la Compagnia di Piazza Armerina,

con la seguente motivazione: “Addetti al nucleo operativo e radiomobile di compagnia operante

su territorio ad alto indice di criminalità, evidenziando elevata professionalità, e particolare

intuito investigativo, fornivano determinante contributo ad un’indagine nei confronti di un

gruppo criminale dedito alla coltivazione ed al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione,

che si concludeva con l’esecuzione di misure cautelari a carico di sette indagati con l’arresto in

flagranza di una persona ed il sequestro di un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti,

riscuoteva il plauso dell’opinione pubblica, contribuendo a esaltare il prestigio dell’istituzione.

Provincia di Enna Gennaio 2020 – Maggio 2023”;

– Elogio del Comandante della Legione “Sicilia” al Vice Brigadiere Anna Chiara PERI, in

servizio presso il Nucleo Cinofili di Palermo, con la seguente motivazione: “Addetto al nucleo

cinofili quale conduttori di cani ed esplosivi, impiegato in supporto alle forze armate francesi

nell’ambito dei giochi olimpici e paraolimpici di Parigi 2024, evidenziava un’elevata

professionalità e notevole perizia nelle attività di bonifica svolte, contribuendo a esaltare il

prestigio dell’Istituzione in un contesto internazionale.

Parigi 2 Luglio – 29 Agosto 2024;

– Elogio del Comandante del Reggimento MSU Carabinieri al Brigadiere Massimo

MARCECA, Brigadiere Isidoro NICASTRO, Appuntato Scelto Qualifica Speciale Dario

DI MAURO, Appuntato Scelto Ivano MORRONE, in servizio presso il 12° Regimento

Carabinieri Sicilia, con la seguente motivazione: “Addetti al reggimento Multinazional

Specialized Unit Carabinieri, impiegati in missione NATO-KFOR “Joint Enterprise” fornivano

prezioso e determinante supporto a tutte le attività del reparto contribuendo fattivamente al

conseguimento degli obiettivi della missione accrescendo il prestigio dell’Istituzione in un

contesto internazionale.

Pristina (Kosovo) Settembre 2024 – Marzo 2025”.

La manifestazione è terminata con gli onori finali al Generale di Divisione Giuseppe SPINA,

Comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

In chiusura, un elicottero del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo ha effettuato un sorvolo

sul luogo della cerimonia.