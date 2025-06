Lettera aperta al mondo del giornalismo: ripuliamo le redazioni dal nepotismo e dai favoritismi

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

In un tempo in cui il giornalismo è chiamato più che mai a difendere verità, trasparenza e libertà, c’è una battaglia che dobbiamo avere il coraggio di affrontare anche dentro casa nostra: quella contro le carriere costruite sulle relazioni personali, le protezioni interne e i favoritismi.

È scomodo dirlo, ma è necessario. In troppe redazioni italiane si cresce non per merito, ma per legami sentimentali, affettivi o opportunistici con direttori, caporedattori o colleghi influenti.

Quando l’etica cede il passo alla convenienza

Non è solo una questione di pettegolezzi o voci di corridoio. È un fenomeno sistemico che produce danni profondi e strutturali:

Giornalisti capaci e preparati restano ai margini , spesso condannati alla precarietà o a ruoli secondari.

, spesso condannati alla precarietà o a ruoli secondari. Il merito viene svilito , umiliato, oscurato da dinamiche opache.

, umiliato, oscurato da dinamiche opache. La qualità dell’informazione si abbassa, soffocata da complicità, autocensure e conformismi imposti dalle relazioni interne.

Tutto questo inquina la credibilità del giornalismo, perché dove manca la libertà interna, viene meno anche quella esterna.

Una proposta radicale, ma necessaria

È ora che le aziende editoriali – pubbliche e private – adottino un principio chiaro, semplice, non negoziabile:

Chi intrattiene relazioni affettive o personali con un superiore gerarchico o con una figura influente nella struttura non può lavorare nella stessa linea decisionale o nello stesso settore.

Non è una crociata morale. È una questione di etica professionale, di trasparenza, di rispetto verso chi lavora ogni giorno con competenza e sacrificio.

Il giornalismo deve dare l’esempio

Come possiamo denunciare i favoritismi nella politica, nella sanità o nella pubblica amministrazione, se nelle nostre redazioni tolleriamo – o peggio, proteggiamo – le stesse dinamiche?

Chi lavora con onestà, rigore e preparazione ha il diritto di vedere riconosciuto ciò che fa, non chi frequenta.

E chi guida le redazioni ha il dovere morale e professionale di garantire questo principio, anche a costo di scontentare qualche “intoccabile”.

Rompere il silenzio, cambiare le regole

Non sarà facile. Ma se vogliamo restituire dignità al mestiere del giornalista e ricostruire un patto di fiducia con il pubblico, dobbiamo cominciare da qui: da una pulizia interna, da una nuova cultura del merito, della trasparenza, della responsabilità.

Il giornalismo non può più permettersi l’ambiguità.

Non oggi, non più.