[Comune Palermo] Cantiere di viale Michelangelo. Dichiarazione consigliere Zacco

Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 «Ringrazio il commissario di Stato per la depurazione, il direttore dei

lavori e l’impresa del cantiere di viale Michelangelo per aver dato seguito

alle esigenze emerse durante il sopralluogo tenutosi il 29 aprile e per

aver ascoltato le preoccupazioni dei commercianti di quel tratto che

improvvisamente si sono visti murati dentro le proprie attività.

Un plauso all’architetto La Monica del settore Verde del Comune di Palermo

e all’assessore Alongi per aver prontamente provveduto alla rimozione di un

albero pericolante, consentendo così l’apertura della carreggiata e la

prosecuzione regolare delle attività, e alla ditta per aver ridimensionato

notevolmente l’area di cantiere.

Una collaborazione tra diverse istituzioni per rappresentare le vere

esigenze dei cittadini, un metodo virtuoso di responsabilità istituzionale,

che va nella direzione della tutela del territorio e del miglioramento dei

servizi ai cittadini.

Continueremo a monitorare l’evoluzione dei lavori affinché vengano portati

a termine nei tempi previsti e con la massima attenzione alla sicurezza e

al decoro urbano, nel rispetto dei residenti e dei commercianti».

Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VI Commissione

consiliare Ottavio Zacco.

