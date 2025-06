(ARC) Eventi: Riccardi, Scienze motorie fu intuizione lungimirante

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 Zilli, la comunit? di Gemona ha vinto la scommessa.

Gli assessori alla cerimonia per i 25 anni del corso di laurea

Pordenone, 4 giu – “La celebrazione dei 25 anni del corso di

laurea in Scienze motorie dell’Universit? di Udine, con sede a

Gemona ? un traguardo importante che merita il nostro pieno

riconoscimento e la nostra grande gratitudine. Voglio esprimere

un sentito ringraziamento a tutte le persone, le istituzioni e i

professionisti che hanno reso possibile questo percorso di

crescita e consolidamento nel tempo. Un corso di laurea che mette

a disposizione del sistema sociosanitario competenze oggi

fondamentali per rispondere ai nuovi bisogni di salute”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute del Friuli

Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto in

videocollegamento in occasione della cerimonia tenutasi oggi a

Gemona per festeggiare il 25 anniversario dell’istituzione del

corso di laurea in Scienze motorie del Dipartimento di Medicina

dell’Universit? di Udine.

Nel suo intervento, Riccardi ha rivolto un saluto particolare a

Pietro Enrico di Prampero, professore emerito di Fisiologia

dell’Ateneo friulano e tra i padri fondatori del corso di laurea.

“A lui – ha affermato l’assessore, portando anche il saluto del

governatore Massimiliano Fedriga – va un ringraziamento speciale,

non solo per l’inestimabile contributo scientifico, ma anche per

la visione lungimirante che, insieme ad altri, ha avuto nel

promuovere un progetto formativo che oggi si dimostra pi? attuale

che mai”.

Riccardi ha sottolineato come l’avvio del corso, 25 anni fa, sia

stata “una grande intuizione”. “Mai come oggi comprendiamo quanto

siano fondamentali i professionisti e le competenze che questo

percorso mette a disposizione del sistema sociosanitario – ha

detto -. A fronte dei nuovi bisogni di salute,

dell’invecchiamento della popolazione e della crescita delle

patologie croniche, servono risposte innovative che partono anche

dalla prevenzione e dalla promozione dell’attivit? fisica. Ed ?

proprio in questa prospettiva che il ruolo delle Scienze motorie

si rivela strategico e dimostra quanto la scelta fatta allora

fosse lungimirante”.

“Venticinque anni fa – ha concluso Riccardi – non era affatto

semplice prevedere gli scenari e i bisogni di salute attuali. Per

questo motivo, la visione dei padri fondatori merita oggi la

nostra pi? profonda gratitudine. Il loro lavoro ha gettato le

basi per formare figure professionali che oggi sono risorse

preziose per la salute pubblica”.

Alla cerimonia ? intervenuta anche l’assessore regionale alle

Finanze Barbara Zilli. “Oggi celebriamo i 25 anni di un corso di

laurea che ha saputo radicarsi e crescere nel territorio – ha

affermato l’assessore – ma anche la visione e la determinazione

di una comunit? che ha creduto in un progetto ambizioso, capace

di guardare lontano. La scelta di avviare un percorso

universitario in Scienze motorie qui a Gemona fu allora una vera

e propria scommessa, e oggi possiamo dire con orgoglio che quella

scommessa ? stata vinta”.

“Questa ? la dimostrazione concreta – ha sottolineato Zilli,

ringraziando tutti coloro che hanno consentito di arrivare al

risultato di oggi – di come anche una piccola comunit?, con

caparbiet? e spirito di collaborazione, possa costruire una

grande storia di successo. Una storia che oggi si intreccia

profondamente con quella del territorio, a quasi cinquant’anni

terremoto del 1976, in una metamorfosi virtuosa. Allora, come

oggi, Gemona ha saputo rialzarsi e guardare avanti, facendo della

formazione, della cultura e dei giovani un punto di forza e un

segno distintivo della propria rinascita”.

“Questo anniversario – ha aggiunto Zilli – rappresenta anche un

segno di appartenenza e di fiducia per il futuro. Cos? come la

scelta, che abbiamo fortemente voluto con l’Amministrazione

comunale e la famiglia Fantoni, di scegliere Palazzo Scarpa come

sede e come polo nevralgico del corso universitario e della vita

degli studenti, che ha contribuito a far rivivere il centro