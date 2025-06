++RPT con orario corretto++ Il 5 giugno Marras alla Toniolo, prima coop a usufruire Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 Con orario corretto

**Il 5 giugno Marras alla Toniolo, prima coop a usufruire Fondo Sviluppo

Cooperazione Toscana**

/Scritto da Redazione, martedì 3 giugno 2025 alle 15:34/

Sarà presentata giovedì prossimo, 5 giugno, a Grosseto, presso la coop

Toniolo, la prima esperienza di utilizzo del Fondo Sviluppo Cooperazione

Toscana, strumento creato da Regione Toscana e gestito da SICI, Sviluppo

Imprese Centro Italia SGR Spa per sostenere società cooperative non

quotate con sede in Toscana.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’inziativa, che si terrà alle

ore 12, presso la sede della coop Toniolo di Grosseto (via Rubino 57-59),

interverranno l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras, il

presidente di SICI Vittorio Gabbanini, quello della Cooperativa Toniolo

Elisa Rustichini ed Ivan Ferrucci di Legacoop Toscana.