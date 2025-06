(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 03/06/2025

Consiglio | ore 18:04

Lavori Consiglio: Riflessione congiunta sulla pandemia, Internet sui treni

Mozioni di Wir Bürger e Gruppo verde.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-riflessione-congiunta-sulla-pandemia-internet-sui-treni-250603)

Consiglio | ore 16:44

Lavori Consiglio: Interrogazioni su temi d’attualità – 2

Poste da consiglieri e consigliere alla Giunta provinciale, riguardavano il rispetto secondo Galateo, l’assistenza alla prima infanzia in val Badia, la fascia tricolore a Merano, la trasparenza dell’Europarlamentare Dorfmann, il modello salariale degli insegnanti, l’utilizzo delle sale operatorie, l’assistenza urologica nel distretto sanitario di Brunico, lago di Zoccolo, la detenzione abusiva di armi, rilascio di acqua dal lago di Zoccolo.

Consiglio | ore 16:05

Lavori Consiglio: Interrogazioni su temi d’attualità – 1

Le prime interrogazioni presentate da consiglieri e consigliere alla Giunta provinciale, riguardanti i milioni dovuti dalla Provincia a Oberalp, contenuti sessuali a scuola, educazione sessuale in Alto Adige, corsi per la sicurezza in agricoltura e silvicoltura, il titolo della riforma dell’autonomia, sanzioni nell’ambito dell’esercizio della caccia, vaccinazioni alla Claudiana, la diga del lago di Zoccolo, le sfide sul corridoio del Brennero, cambiamento di sesso in Alto Adige, rispetto “alla Galateo”. (continua)

Consiglio | ore 13:42

INVITO AI MEDIA: l’11 e 12 giugno a Merano la 16a Seduta congiunta

I tre Consigli provinciali di Alto Adige, Tirolo e Trentino si riuniscono al Kurhaus di Merano mercoledì 11 giugno dalle 14 alle 18.30 e giovedì 12 giugno dalle 9 alle 12.30, con conferenza stampa finale dei presidenti Schuler, Ledl-Rossmann e Soini.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/invito-ai-media-l-11-e-12-giugno-a-merano-la-16a-seduta-congiunta)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/ynoGphAMWNUcqhPlRkH8K3ASjWs7O4gwjwH1NV9_0Q_X9nj1BtK1BzL-UsgHwf3U-_njXiYt_wDLkDDGS3m_tYRQIdbkTKUEhrl4iw6iGBkcxd3dEruNonOP9dFiDJp7n6d-9iEC6vV1qjnAFgflWCndEM-InS45Aneq6-kahCZZ2gbUZMzDxqiYHkKx1XLlSh2ax8kzusdCCNralO-NeYZfNx3MDnFaGQPbqL7Xqblk8Uo) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/Dj-11umRXLZ2YjQ25-wf28InjjblNruIWc-JmHLjqdkyvKnaqZnGvNFhwwxQhPZ4RyBvWZTr1i0Ogj6K57kxJWxlSCFELSUJtlQBzJSYwefyGU34VuoNbKl5gLKrX8OVd7BNj3ZjxEABdLHbbR48KpZIYo06QBv1EQCtnVkYsahccBAN4FKZXPf9OeCnVvux_YFylafIelKy6l1iVD2fD7AFzI7sgz5qMqS0TrY3cQOstrB4nSpHI_E5QDN7oaTVyxaQURmX3ZStCF4)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.