(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO

DEPOSIZIONE CORONA ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI ROMA

Ore 9.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla deposizione di una corona di alloro in occasione dell’Anniversario della Liberazione di Roma presso Porta San Paolo (lato Mura Aureliane)

ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI ROMA

Ore 10 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia commemorativa di Anniversario della Liberazione di Roma presso il Parco dei Martiri di Forte Bravetta

(Via di Bravetta, 739)

UNEXPECTED ITINERARIES OF ROME

Ore 10.45 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione del percorso del progetto “Unexpected Itineraries of Rome” presso il Parco dei Martiri di Forte Bravetta (Via di Bravetta, 739)

NUOVA PIAZZA DI CORVIALE

Ore 11.45 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione della nuova Piazza di Corviale (Via Poggio Verde)

TARGHE GIULIANO VASSALLI E MARISA CINCIARI RODANO

Ore 17.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di scoprimento delle targhe toponomastiche “Viale Giuliano Vassalli” e Viale “Marisa Cinciari Rodano” presso il Parco della Resistenza dell’otto settembre (ingresso da Largo Manlio Gelsomini)