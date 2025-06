Com. Oggi 2 giugno, Festa della Repubblica e 80esimo anniversario della Liberazione, edizione speciale della Scala illuminata

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

In allegato le foto della splendida Scala di Santa Maria del Monte con il

disegno di Antonino Navanzino (al centro del quale campeggia il papavero,

simbolo della Resistenza e della Liberazione), così come allestito da Mario

Russo e figlie (nella seconda foto la “squadra” che si è occupata

dell’allestimento).

𝐒𝐭𝐚𝐬𝐞𝐫𝐚, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟏, 𝐥𝐚 𝐒𝐜𝐚𝐥𝐚 𝐬𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫à,

trasformandosi in un tripudio di luci e colori e dando così vita allo

spettacolo, unico al mondo, della Scala illuminata.

Ricco, oggi, il programma di manifestazioni promosse dall’Amministrazione

comunale in collaborazione con l’Anpi (Associazione nazionale partigiani

d’Italia) e con un apposito comitato, in occasione della Festa della

Repubblica e dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia, le cui

celebrazioni, lo scorso 25 aprile, erano state ridotte all’essenziale (e

quindi in buona parte rinviate al 2 giugno) per il lutto nazionale indetto

in quei giorni per la morte di Papa Francesco.

𝐆𝐥𝐢 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢. Oltre alla consueta 𝐜𝐞𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚

𝐦𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐢𝐧𝐚 (alle 11, preceduta dal corteo che, alle 10,30, muoverà

dalla piazza del Municipio), con la deposizione di una corona d’alloro al

Monumento ai Caduti in via Roma, in programma: “𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢

𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢” (mostra di opere artistiche e biografie di

partigiani, Palazzo municipale, visitabile sino al 26 giugno); 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚

𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐧 “𝐈 𝐒𝐮𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢” (dalle 19, piazza Municipio) e,

appunto, 𝐥’𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚

𝐒𝐜𝐚𝐥𝐚 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 (𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟏) 𝐜𝐨𝐧 𝐢

𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐢 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚.