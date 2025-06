(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 COMUNICATO STAMPA

Roma, Mussolini-Carpano (FI): “Solidarietà a gruppo Parioli della Polizia Locale per gravi minacce di morte ricevute”

Roma, 1 giugno 2025 – “Condanniamo con fermezza il grave gesto di alcuni ignoti che, l’altra notte, hanno imbrattato un cassonetto giallo con una scritta minacciosa all’indirizzo della Polizia Locale e deturpato una placca del comando del gruppo Parioli.

L’auspicio è che gli autori di queste vili minacce di morte siano presto individuati e sanzionati come meritano.

All’intero Corpo di Polizia Locale va la nostra vicinanza e la nostra stima per il grande e importante lavoro svolto quotidianamente sul territorio a tutela della sicurezza dei cittadini”.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo consiliare di Forza Italia Rachele Mussolini e il consigliere capitolino di FI Francesco Carpano.