(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 LANCELLOTTA (FDI): SOLIDARIETA’ MELONI PER MINACCE FIGLIA. TOLLERANZA ZERO AUTORE POST

“Indignazione, sconcerto sono le prime reazioni che avverto nel leggere l’ennesimo post social di odio verso Giorgia Meloni e sua figlia. Un clima che deve far riflettere su quanto si stia superando il limite pur di colpire le singole persone. Una violenza esasperante che se normalmente è ingiustificabile, lo è ancor di più in questo momento storico in cui i dati di femminicidio aumentano e poco valore si sta dando alla vita umana. Augurare ad una bambina la stessa triste sorte di un’altra bambina è semplicemente vergognoso. Tollerenza zero nei confronti dell’autore del post. ”Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, capogruppo Commissione Femminicidio nonchè su ogni forma di violenza di genere.

