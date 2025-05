(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 INVITO STAMPA

GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA,

INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE

VIA EINAUDI – MARTEDI’ 3 giugno – ore 10:30

In occasione della Giornata mondiale della bicicletta, che si celebra il 3 giugno, il Comune di Pescara inaugurerà l’ultimo tratto di pista ciclabile realizzata in città, che si estende su 12 chilometri e rientra in un pacchetto di interventi più ampio.

Il taglio del nastro simbolico si terrà alle 10:30 in viale Einaudi, davanti al Mibe, con la partecipazione degli studenti. Per il Comune saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Viabilità Adelchi Sulpizio, con i tecnici Piergiorgio Pardi e Maurizio Oranges, il presidente della Fiab Francesco Mancini, e il presidente di Pescara Multiservice, Mirko Di Michele.

La stampa è invitata a partecipare.

Pescara, 31 maggio 2025