Sociale – Lazio – Pomezia, Forum Terzo Settore Lazio: Stupore e preoccupazione per attacco all’autonomia dei Centri anziani da parte del Comune di Pomezia

Forum Terzo Settore Lazio: Stupore e preoccupazione per attacco all’autonomia dei Centri anziani da parte del Comune di Pomezia

“Il Forum Terzo Settore del Lazio non può non osservare con stupore ed enorme preoccupazione quanto sta accadendo nel Comune di Pomezia per quel che appare un evidente attacco all’autonomia e all’indipendenza dei Centri anziani e delle APS, le Associazioni di promozione sociale che li gestiscono.

Sembrerebbe, infatti, che con motivazioni radicalmente e formalmente contestate dall’APS Centro Sociale Anziani Pomezia, con un provvedimento del 26 maggio 2025 il Comune abbia disposto improvvisamente la decadenza della Convenzione, dando tempo solo tre giorni per il rilascio degli immobili, e che con una successiva deliberazione del 27 maggio 2025 anche l’affidamento della “custodia” dei locali del Centro anziani a quattro cittadini, scelti senza alcuna evidenza pubblica e senza alcuna interlocuzione o partecipazione degli anziani frequentatori dei centri e tutti soci dell’APS.

Il provvedimento è stato al momento sospeso dal Tar Lazio, a cui l’APS si è rivolta, ma se dovesse venire confermata la natura esclusivamente “politica” dell’iniziativa della Giunta comunale di Pomezia – come apparentemente si configura questo “sfratto” -, il tutto rappresenterebbe una gravissima violazione dei principi di democrazia, indipendenza ed autonomia delle Associazioni di promozione sociale e dei Centri anziani.

Qualora si insistesse in questa direzione inaccettabile, il Forum Terzo Settore del Lazio, si attiverà sostenendo in pieno i diritti degli anziani del Centro, messi sorprendentemente in discussione”.

Così in una nota il Forum Terzo Settore del Lazio, l’organismo e parte sociale l’organismo e parte sociale che rappresenta tutto il mondo del Volontariato, dell’Associazionismo e della Cooperazione sociale, con le sue grandi centrali e reti, ed anche l’area organizzata del mondo della Terza età.

