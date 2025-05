INVITO STAMPA – Presentazione del Festival Marateale a bordo dell’Alta Velocità di Trenitalia

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

Presentazione del Festival Marateale

a bordo dell’Alta Velocità di Trenitalia

Roma, lunedì 9 giugno 2025, ore 8:30

FrecciaLounge, Stazione di Roma Termini

abbiamo il piacere di invitarti lunedì 9 giugno 2025, alle ore 8:30, alla stazione di Roma Termini (accoglienza presso FrecciaLounge), in occasione della presentazione della rassegna cinematografica Marateale 2025, che si terrà a bordo del treno Freccia, che viaggerà da Roma a Maratea.

Di seguito il programma della giornata:

* Ore 08.58 Partenza per Maratea sul treno Frecciargento 8863 da Roma Termini

* Ore 11.41 Arrivo del treno alla stazione di Maratea

* Trasferimento presso Hotel Santa Venere

* Ore 16.25 Partenza dalla stazione di Maratea con Frecciarossa 8868

* Ore 19.15 Arrivo a Roma Termini

Tra gli altri, all’incontro interverranno:

* Giuseppe Rafaniello, Responsabile Commerciale Alta Velocità di Trenitalia

* Nicola Timpone, Direttore del Festival Marateale

* Antonella Caramia, Presidente Associazione Cinema Mediterraneo

* Margherita Sarli, Direttore APT Basilicata

* Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission

I posti a bordo sono limitati e il numero di accrediti disponibili è fissato a un massimo di 25.