(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 30/05/2025

Consiglio | ore 10:00

Lavori Consiglio: da martedì la sessione di giugno

Il plenum si riunisce dal 3 al 6 giugno. Interrogazioni su temi d’attualità, sostituzione di un membro della Commissione Elettorale Circondariale – Sottocommissione di Brunico, mozioni dell’opposizione e della maggioranza, disegno di legge della Giunta sulla Riforma abitare 2025.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-da-martedi-la-sessione-di-giugno-2025-05-30)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.tsp1-brevo.net/tr/mr/-6YY6cL-mQXOfxrZKVtdvgF1yAeZfHNquWhJY0A8-DIPCAcQ3_xge_TFmdd7aJaFbLpbobZIYO1zm-GkqfEz-J-RfWJzLGrQuc6H4eWg1b4Upv40I5tJ8k_XQi3cvarX3yCweNQ94437ij12unUbEaRogZIvNEACmyCy2uIhs5z82_RrxIMFulLbZmcQygLyiTFPz_NrCcH3HNljE4Z2VxWin2cG7PO0pXdHBV_SWF4) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.tsp1-brevo.net/tr/un/6a6VwOagKvsrQ0V32QDS2a8Ynhrtg215tJWjTFNR8E82sgpoPgOosiqKsYul_zS-LN_kYVA5vLHtTNawLRJMMB6Ry9sx5qj7XPRwkLkdajDt7h50XqxWv1ywQ_xO32B5Omes4hv01POGN_PUmFvspM_BtyVf4Xk5Izc0kfOWLx5QSBUeRYon-YdUFAJHDA3PYinu_5Bjnhdkd4im6clSmDyOd-rVfEKXWjrnEFbl7gz7CMjmUFjere5TzEBPbMWneXnzmEYcZ-Q)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.