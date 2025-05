(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Il sindaco di Pescara Carlo Masci esprime solidarietà al sindaco di Monteodorisio. Questa la sua dichiarazione:

“Desidero esprimere solidarietà totale e incondizionata al sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio, la cui auto è stata divorata dalla fiamme durante la notte, davanti all’abitazione di famiglia. L’ipotesi del dolo lascia esterrefatti e proprio per questo desidero far arrivare il mio messaggio di vicinanza al primo cittadino: un atto del genere va condannato senza se e senza ma, innanzitutto perché va a colpire un sindaco, e quindi l’intera Amministrazione, e poi perché scuote la tranquillità della famiglia e di tutti i cittadini. Il ricorso a questi metodi è ripugnante e fa suonare un campanello di allarme preoccupante perché la violenza non può e non deve avere il sopravvento. Mi auguro che l’attività di indagine si concluda quanto prima per chiudere una pagina dolorosa e preoccupante di questo Comune abruzzese che ci lascia tutti attoniti”.

Carlo Masci

Pescara, 29 maggio 2025