(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

CASTEL SANT’ANGELO. F.DE GREGORIO (AZIONE): BENE RIQUALIFICAZIONE MOLE ADRIANA. OTTIMO LAVORO GIUNTA E UFFICI

Roma, 29 maggio 2025 – “Inizia una nuova vita per la Mole Adriana. Dopo un anno circa di lavori è finalmente terminato l’intervento di riqualificazione di questo spazio verde all’ombra di Castel Sant’Angelo, che torna ad essere ora nuovamente fruibile per tutti. Un plauso al Sindaco Gualtieri, agli assessori Alfonsi e Segnalini, al Comitato Castel Sant’Angelo, agli uffici e a quanti si sono impegnati per portare a compimento quest’opera di rigenerazione urbana e restituire quest’area alla nostra città”.

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.