Christine Lagarde lascia in anticipo la BCE: possibile corsa alla guida del World Economic Forum di Davos

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - La presidente della Banca Centrale Europea annuncia le dimissioni per il 7 febbraio 2027, nove mesi prima della scadenza naturale del mandato. Si apre la partita per la successione a Francoforte, mentre crescono le indiscrezioni su un suo possibile approdo ai vertici del WEF.
Terremoto ai vertici della finanza europea. Christine Lagarde lascerà la presidenza della Banca Centrale Europea il 7 febbraio 2027, anticipando di quasi nove mesi la conclusione del mandato, prevista per il 31 ottobre dello stesso anno.
La decisione è stata ufficializzata dalla BCE il 29 ottobre 2026, dopo che Lagarde ha informato il Consiglio direttivo e il presidente del Consiglio europeo António Costa.
L’uscita anticipata della settantenne dirigente francese apre una nuova fase negli equilibri istituzionali dell’Unione Europea. Secondo quanto riportato dal Guardian, Lagarde viene considerata una possibile candidata alla guida del World Economic Forum (WEF), l’organizzazione internazionale che ogni anno riunisce a Davos leader politici, banchieri, dirigenti delle multinazionali e rappresentanti delle principali istituzioni economiche mondiali.
La candidatura al WEF, tuttavia, non è stata ufficializzata e non è indicata dalla BCE come motivazione delle dimissioni.
Lagarde lascia Francoforte: la volontà di parlare liberamente
L’annuncio pone fine a mesi di indiscrezioni sul futuro della presidente della BCE, arrivata alla guida dell’istituzione nel novembre 2019 dopo aver ricoperto incarichi di primo piano nella finanza internazionale.
Lagarde ha spiegato di voler recuperare una maggiore libertà di espressione sulle questioni globali, senza i vincoli di neutralità imposti dalla sua attuale posizione.
Come riferito dal Guardian nella cronaca della conferenza stampa del 29 ottobre, la presidente ha collegato la scelta alla volontà di intervenire più liberamente nel dibattito pubblico internazionale.
La guida della Banca Centrale Europea richiede infatti un’attenta osservanza dei principi di indipendenza e neutralità istituzionale, soprattutto quando le questioni economiche si intrecciano con i conflitti politici.
Una motivazione che alimenta le speculazioni su un possibile passaggio a un’organizzazione nella quale il confronto tra economia, politica e grandi questioni internazionali costituisce una parte centrale dell’attività.
Il World Economic Forum nel futuro di Christine Lagarde?
L’ipotesi più discussa riguarda proprio il World Economic Forum, l’organizzazione fondata nel 1971 dall’economista tedesco Klaus Schwab.
Il WEF è diventato nel corso dei decenni uno dei principali luoghi di incontro tra esponenti della politica, della finanza, dell’industria e delle organizzazioni internazionali.
Il suo appuntamento più conosciuto è il vertice annuale di Davos, in Svizzera, durante il quale vengono affrontati temi come crescita economica, globalizzazione, trasformazioni tecnologiche, sicurezza internazionale, intelligenza artificiale e cambiamento climatico.
La figura di Lagarde rappresenterebbe un profilo di grande esperienza per la guida dell’organizzazione.
Prima della presidenza della BCE, la dirigente francese è stata ministra dell’Economia e delle Finanze in Francia e direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale dal 2011 al 2019.
Una carriera che l’ha portata a operare ai vertici delle principali istituzioni economiche occidentali.
Secondo le indiscrezioni raccolte dal Guardian, Lagarde figura tra i nomi presi in considerazione per la futura leadership del Forum.
Il suo eventuale approdo a Davos segnerebbe un ulteriore passaggio dalla gestione della politica monetaria europea a un ruolo di influenza nel dibattito economico internazionale.
Dopo Klaus Schwab, il WEF cerca nuovi equilibri
La possibile candidatura di Lagarde arriva in una fase di riorganizzazione del World Economic Forum.
Il fondatore Klaus Schwab ha lasciato la guida dell’organizzazione nel 2025, dopo essere stato coinvolto in controversie riguardanti presunte irregolarità finanziarie ed etiche.
Schwab ha respinto le accuse, negando le contestazioni rivolte nei suoi confronti. La vicenda viene richiamata anche nella ricostruzione pubblicata dal Guardian.
La situazione ha riportato l’attenzione sulla governance del Forum e sul rapporto tra i suoi vertici, i grandi finanziatori e le istituzioni internazionali.
Nato inizialmente come luogo di confronto tra manager europei, il WEF si è progressivamente trasformato in una piattaforma globale di discussione, capace di attirare capi di Stato e di governo, rappresentanti delle banche centrali e dirigenti delle maggiori imprese mondiali.
Il Forum è anche oggetto di critiche, soprattutto da parte di chi contesta l’influenza esercitata dalle élite economiche sui processi decisionali internazionali e la limitata trasparenza di alcuni incontri riservati.
Un’eventuale presidenza Lagarde porterebbe al centro dell’organizzazione una figura profondamente legata alle istituzioni economiche europee, al Fondo Monetario Internazionale e alle politiche di cooperazione multilaterale.
I rapporti con Donald Trump e le tensioni tra Europa e Stati Uniti
Nel corso della sua carriera, Christine Lagarde si è distinta anche per le posizioni espresse su alcune scelte economiche e commerciali degli Stati Uniti.
In particolare, aveva manifestato preoccupazione per le conseguenze di un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, indicando possibili contrasti tra Washington e Bruxelles.
Tra le principali questioni richiamate dalla presidente figuravano i dazi commerciali, gli impegni militari all’interno della NATO e le politiche internazionali sul cambiamento climatico.
Lagarde aveva osservato che l’esperienza della prima amministrazione Trump aveva mostrato divergenze significative tra gli interessi statunitensi e quelli europei.
Una possibile futura leadership al World Economic Forum la collocherebbe quindi in un contesto nel quale i rapporti tra Stati Uniti, Unione Europea e grandi economie emergenti rappresentano temi fondamentali.
Non esistono tuttavia conferme ufficiali che colleghino queste posizioni politiche alla sua decisione di lasciare la BCE.
Si apre la corsa alla successione alla Banca Centrale Europea
Le dimissioni anticipate di Lagarde aprono una partita particolarmente delicata per gli equilibri dell’eurozona.
Il suo successore dovrà guidare la politica monetaria europea in una fase caratterizzata da crescita economica debole, pressioni inflazionistiche e incertezza geopolitica.
Tra i nomi citati dalla stampa internazionale figurano Klaas Knot, ex governatore della banca centrale olandese; Pablo Hernández de Cos, ex governatore della Banca di Spagna; Joachim Nagel, presidente della Bundesbank tedesca; e Nadia Calviño, presidente della Banca europea per gli investimenti.
La nomina spetterà al Consiglio europeo, attraverso la procedura prevista dai trattati dell’Unione.
Il presidente António Costa ha confermato ufficialmente l’avvio del processo di successione, sottolineando la necessità di garantire una transizione ordinata e tempestiva alla guida dell’istituzione.
La scelta avrà conseguenze rilevanti sugli equilibri tra i principali Paesi dell’eurozona, in particolare Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi.
Il fattore Macron e le elezioni francesi del 2027
Un altro elemento significativo riguarda la situazione politica francese.
L’uscita di Lagarde nel febbraio 2027 consentirebbe ai leader europei di procedere alla scelta del nuovo presidente della BCE prima delle elezioni presidenziali francesi, previste nella primavera dello stesso anno.
Secondo l’analisi del Guardian, questo anticipo potrebbe permettere al presidente Emmanuel Macron di partecipare direttamente ai negoziati sulla successione prima della conclusione del proprio mandato all’Eliseo.
Non esistono tuttavia prove pubbliche che tale obiettivo sia la causa delle dimissioni di Lagarde.
Il presidente francese ha ringraziato la dirigente per il suo operato e ha chiesto una gestione equilibrata della transizione istituzionale.
Eurozona tra crescita debole e inflazione: la sfida del prossimo presidente
Il cambio al vertice arriva mentre la BCE continua a confrontarsi con una situazione economica complessa.
Secondo i dati riportati nella cronaca economica del Guardian del 29 ottobre, la Banca Centrale Europea ha mantenuto il tasso sui depositi al 2,5%, nonostante un’inflazione dell’eurozona salita al 3,8%, superiore all’obiettivo del 2%.
Il prossimo presidente erediterà quindi il compito di bilanciare la necessità di contenere l’aumento dei prezzi con quella di sostenere un’economia europea caratterizzata da una crescita contenuta.
A rendere più difficile il quadro contribuiscono le tensioni commerciali internazionali, le crisi energetiche e le incertezze legate ai conflitti geopolitici.
La scelta del successore di Lagarde non sarà dunque soltanto una questione di nomine istituzionali, ma inciderà sull’orientamento della politica monetaria europea nei prossimi anni.
Da Francoforte a Davos: quale futuro per Lagarde?
Dopo aver guidato il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea, Christine Lagarde potrebbe aprire un nuovo capitolo della propria carriera internazionale.
L’eventuale passaggio alla guida del World Economic Forum rappresenterebbe una significativa trasformazione del suo ruolo: dalla responsabilità diretta sulla politica monetaria dell’eurozona alla direzione di una piattaforma internazionale di confronto tra governi, imprese e istituzioni.
La sua esperienza e la rete di relazioni costruita nel mondo della politica e della finanza la rendono una possibile protagonista della futura leadership del Forum.
Per ora, però, l’unico dato ufficialmente confermato è la conclusione anticipata della sua presidenza della BCE il 7 febbraio 2027, come stabilito nel comunicato pubblicato dalla Banca Centrale Europea.
Il futuro di Christine Lagarde rimane aperto, ma la sua uscita anticipata ridisegna già gli equilibri ai vertici della finanza europea e apre una nuova competizione per la guida di una delle istituzioni più influenti dell’Unione.