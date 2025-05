“Le ragioni delle regioni. Un bilancio critico”, giovedì e venerdì in Sala Pegaso

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

Con il patrocinio della Regione Toscana si terrà a Firenze il convegno “Le

ragioni delle regioni. Un bilancio critico”, organizzato dalla Società per

gli studi di storia delle istituzioni. L’appuntamento è per giovedì 29 e

venerdì 30 maggio presso Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza

Duomo 10.

Durante la prima sessione, il 29 maggio alle 15, porterà i saluti

istituzionali il presidente Eugenio Giani.

Programma del convegno

Il 29 maggio, alle ore 15, si terrà la prima sessione presieduta da

Bernardo Sordi con un’introduzione di Guido Melis. Seguiranno i saluti

istituzionali di Eugenio Giani, presidente della Toscana e Antonella

Meniconi, presidente della Società per gli studi di storia delle

istituzioni. A seguire gli interventi di Chiara Giorgi con l’intervento “La

sanità prima e dopo l’istituzione delle Regioni” e di Ilaria Pescini e

Stefano Vitali “Si possono studiare le Regioni utilizzando i loro archivi?”

Il 30 maggio, alle ore 9.30, si terrà la seconda sessione presieduta da

Antonella Meniconi con gli interventi di Francesco Clementi “Gli Statuti

regionali nelle diverse fasi”, Fulvio Cortese “La legislazione regionale:

modelli e prassi”, Giorgio Macciotta “La finanza regionale”, Elena

Vigilante “La geografia delle Regioni in Italia”, Giovanna Tosatti “La

burocrazia regionale”. Seguirà il dibattito e le conclusioni.