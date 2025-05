[Comune Palermo] Ordinanza n. 655 del 27/05/2025 – Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta nello svincolo che collega Via Ernesto Basile – Viale Regione Siciliana – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO giorno 30.05.2025 – DALLE ORE 04:00 ALLE ORE 06:00 Ordinanza allegata

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO TRAFFICO E MOBILITÀ ORDINARIA

Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 – 90146 PALERMO

ORDINANZA N. 655 del 27/05/2025

E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo

Responsabile del Procedimento Istruttorio: F.to Esperto Geometra Giuseppe Terzo

OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta nello svincolo

che collega Via Ernesto Basile – Viale Regione Siciliana (svincolo ubicato in prossimità di Max Ricas) –

PNRR per la realizzazione di n. 9 nuove linee uscenti CP UNIVERSITA’.

Il Responsabile E.Q.

– Vista la richiesta di e-distribuzione S.p.A. – DIS/MSU/SIC/PGL/PL-MT-BT – e-mail del

– Considerato che l’e-distribuzione S.p.A. ha ottemperato al pagamento delle spese di istruttoria

pratica + spese di sopralluogo;

– Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo

– Vista la Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n.276978 del

Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura

Urbana e Rapporti con Reset;

sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme

del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con

modificazioni;

approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,

da adottare per il segnalamento temporaneo;

– Considerato che l’e-distribuzione S.p.A. dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto

Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;

– Considerato che l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la

salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla

regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai

lavori;

– Considerato che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere la stessa edistribuzione S.p.A. provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica

stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

PROPONE

Per gli scavi di cui all’oggetto, cosi come richiesto dall’e-distribuzione S.p.A., la regolamentazione

viaria e pedonale dello Svincolo che collega Via Ernesto Basile – Viale Regione Siciliana

(svincolo ubicato in prossimità di Max Ricas) – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO –

DALLE ORE 04:00 ALLE ORE 06:00

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

 chiusura della circolazione veicolare della carreggiata, interessata dai lavori;

 istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 –

24,00;

Il Responsabile E.Q.

Firmato

(Arch.

F. Palazzo)

Francesco Palazzo

Data: 27/05/2025

13:34:56 CEST

IL DIRIGENTE

vista e condivisa la superiore proposta

vista la L. 241/1990 e, s.m.i.

vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

L’e-distribuzione S.p.A., ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera “F”, del D.L.vo n° 285 del

apposita segnaletica di cantiere indicante la chiusura al transito della bretella dello svincolo

e contestualmente indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi con le indicazioni

delle strade da percorrere.

I lavori suddetti, eseguiti in ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto

possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno

collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari

inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito ai sensi del DM. 10

luglio 2002, con relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da

adottare per il segnalamento temporaneo.

PRESCRIZIONI GENERALI

L’e-distribuzione S.p.A., durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell’area di cantiere anche la

necessaria segnaletica stradale d’inibizione e deviazione del traffico veicolare con

l’indicazione, su strada, del cantiere mediante l’apposizione del cartello stradale indicante

i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;

Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non

interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e

deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;

Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale- n.