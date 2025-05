(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

Bonelli: " l'antisemitismo da noi non ha cittadinanza ma basta

strumentalizzazione il criminale Netanyahu va fermato ”

“La strumentalità con cui viene utilizzato il tema dell’antisemitismo, che

nelle nostre forze politiche non ha diritto di cittadinanza perché

contrario ai nostri valori, è irritante. Chi lo agita lo fa per coprire

l’orrore dello sterminio del popolo palestinese o per continuare a creare

divisioni, nella speranza di ottenere visibilità in qualche telegiornale o

conquistare un titolo sui giornali.

La nostra mozione è chiara su questo punto: basterebbe leggerla. Ma prevale

invece la volontà di seminare divisione e distruggere.

Chi condivide il testo della mozione, con le sue premesse e i suoi 11

punti, sarà il benvenuto alla manifestazione.

Noi siamo consapevoli che il sentimento e l’opinione della stragrande

maggioranza degli italiani condividono l’urgenza di dire basta allo

sterminio del popolo palestinese.

Il resto è politicismo irritante, fatto mentre a Gaza donne e bambini

muoiono a causa delle politiche criminali di Netanyahu. Leggano la mozione

e se la condivideranno saranno i benvenuti .”

Così in una nota Angelo Bonelli

Deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde

