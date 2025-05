(ARC) Finanze: Zilli, trust “Dopo di noi” leva sociale per comunit solidale

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

Flaibano, 28 mag – “Il Friuli Venezia Giulia ? stata la prima

Regione in Italia ad aver introdotto una detrazione fiscale

finalizzata a incentivare imprese e partite Iva a sostenere il

trust ‘Dopo di noi’, uno strumento giuridico che pone al centro

il benessere delle persone con disabilit? gravi e delle loro

famiglie, rappresentando una leva sociale per una comunit?

solidale”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli,

intervenendo oggi all’incontro “I vantaggi del trust Dopo di noi”

svoltosi al centro sociale di Flaibano, organizzato dal Pedale

flaibanese e alcune associazioni locali. Nel suo intervento,

l’esponente dell’esecutivo ha spiegato i contenuti del pacchetto

di norme approvato nell’ambito delle recenti manovre finanziarie

con le quali il Friuli Venezia Giulia sostiene questo particolare

settore.

Il trust “Dopo di noi”, introdotto nell’ordinamento italiano con

la legge 112/2016, consente ai genitori di persone con disabilit?

di costruire un progetto di vita per i propri figli, affidandone

la realizzazione a un trustee che opera nel rispetto delle

volont? dei disponenti. La Regione Friuli Venezia Giulia ha

scelto di sostenere questo strumento tanto sotto il profilo

economico quanto sotto quello culturale, promuovendolo come

modello innovativo di solidariet?.

“Con la Stabilit? 2024, integrata dalla legge 3 del 2024 – ha

spiegato l’assessore Zilli – ? stata prevista una detrazione IRAP

pari all’80 per cento, fino a un massimo di 10mila euro annui,

per le erogazioni liberali a favore dei trust istituiti ai sensi

della legge 112/2016 e costituiti sul territorio del Friuli

Venezia Giulia. Il beneficio ? riservato ai soggetti passivi IRAP

– imprese e lavoratori autonomi – ed ? applicabile esclusivamente